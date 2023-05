sponsor

Come ben saprete, di tanto in tanto i ricercatori delle varie aziende che si occupano di sicurezza lanciano un allarme relativo a nuovi malware che mettono a rischio gli utenti Android e l’ultimo della serie riguarda al momento alcuni Paesi asiatici.

FluHorse, questo il nome del nuovo malware, è stato scoperto dal team di Check Point Research. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo malware.

Attenzione al nuovo malware FluHorse

Secondo quanto diffuso il nuovo malware viene diffuso via e-mail e ruba dati di carte di credito, password e persino codici di autenticazione a due fattori. Gli attacchi sono stati individuati in vari Paesi dell’Asia Orientale dallo scorso anno e di solito iniziano con un’e-mail inviata a una potenziale vittima, con la quale viene richiesto un pagamento immediato per risolvere un problema con un account.

L’email in questione contiene un collegamento che porta la vittima a versioni false di applicazioni legittime. Tali app fasulle includono ETC, che è un’app per la riscossione di pedaggi a Taiwan, l’app bancaria vietnamita VPBank Neo in Vietnam e un’applicazione per i trasporti. Stando a quanto è possibile apprendere, le versioni legittime di queste app possono contare sul Google Play Store su oltre 1 milione di download.

Per dirottare eventuali codici 2FA inviati, le tre applicazioni richiedono l’accesso tramite SMS e copiano le interfacce utente delle app reali, limitandosi a raccogliere le informazioni che vengono inserite dall’utente. Secondo lo staff di Check Point Research, questa è una minaccia attiva e continua per gli utenti Android e per non avere brutte sorprese è sempre meglio non divulgare online informazioni personali. Fate quindi molta attenzione!.