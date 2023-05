sponsor

Novità in arrivo per Instagram, che a quanto pare potrebbe presto introdurre una nuova caratteristica pensata per migliorare un uso più personale e intimo della piattaforma social.

Secondo un tweet del reverse engineer e sviluppatore di dispositivi mobili Alessandro Paluzzi, Instagram sta lavorando alla possibilità di pubblicare messaggi che rimarranno nascosti a tutti tranne che a una lista ben delineata di contatti, quelli che potremmo definire più vicini a noi. Scopriamo tutti i dettagli.

Instagram vorrebbe introdurre i post per gli amici più stretti

Sulla base dello screenshot incluso nel tweet di Paluzzi, si scopre così che gli utenti di Instagram potranno accedere alla nuova scheda “Pubblico” e scegliere di rendere i loro messaggi visibili a tutti o solo agli amici intimi. Stando a quanto riporta la fonte, la funzione consentirà agli utenti di scegliere di far vedere le loro storie di Instagram e il feed di Instagram solo agli amici intimi. Ci sarà un posto su Instagram in cui ogni utente potrà creare un elenco di amici privilegiati che che avranno accesso ai post nascosti a tutti gli altri.

Non ci sono tempistiche né indicazioni precise, ma lo screenshot condiviso è un’indicazione piuttosto precisa e nei prossimi mesi (forse settimane) ne potremo sapere di più. Nel frattempo tra le modifiche introdotte più di recente, Instagram ha aggiunto una funzionalità attesa da tempo, ovvero la possibilità di aggiungere più link al profilo Instagram di un utente.

Il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha ammesso che questa è stata una delle funzionalità più richieste per la piattaforma. Instagram ha fatto molta strada da quando è stato originariamente lanciato come app per la condivisione di foto e ora vanta 2,35 miliardi di utenti attivi mensili stando ai dati relativi allo scorso marzo e si ritiene che il social da solo valga più di 100 miliardi di dollari.