Cupra, ecco com'è nato il logo del tanto amato brand automobilistico

Il coraggio, la grinta e la determinazione delle civiltà tribali sono state fonti di ispirazione per il design del nuovo logo CUPRA. I designer hanno inoltre esplorato nuove sfumature e materiali naturali, come rame e granito, per raccontare la personalità del nuovo marchio.

Cupra: cosa si nasconde dietro al logo del brand?

Come un colore, una texture o un simbolo possono rappresentare la personalità di un nuovo brand? Questa è una delle sfide affrontate dai designer dell’industria automobilistica. Tony Gallardo, Responsabile Design Esterni SEAT, descrive il primo modello del marchio CUPRA, la CUPRA Ateca, come “sofisticata, audace e stilosa”.

L’essenza del brand si riflette in cinque punti chiave: