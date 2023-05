La tecnologia costa davvero pochissimo da Conad, grazie ad una campagna promozionale decisamente speciale, gli utenti sono effettivamente liberi di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, godendo di un rapporto qualità/prezzo quasi mai visto prima d’ora.

Gli acquisti, come al solito del resto, possono tranquillamente essere completati da tutti nei negozi fisici, in questo modo tutti vi possono accedere senza troppi problemi, godendo ugualmente di un risparmio elevato e della qualità garantita dai vari prodotti coinvolti. Le differenze di negozio in negozio sono praticamente assenti, così da offrire ad ogni utente le medesime possibilità di acquisto.

Conad, questo è il volantino che stavate aspettando

Un volantino molto interessante è stato attivato questi giorni da Conad, azienda pronta a convincere gli utenti che nei suoi negozi non sono disponibili solamente i beni alimentari a basso prezzo, ma anche tantissimi altri prodotti. Tra questi spicca sicuramente l’ottima idropulitrice, il cui prezzo si aggira attorno ai 69 euro, ed in confezione è comunque possibile trovare una eccellente dotazione di accessori.

Tra le altre offerte che troviamo all’interno del volantino Conad, annoveriamo chiaramente il distanziometro, un accessorio fondamentale per misurare le distanze tra due punti, disponibile a 29 euro, oppure anche il trapano a batteria, in questo caso acquistabile dagli utenti con un esborso finale di 49 euro.

Il risparmio è sicuramente ottimo, gli acquisti, come anticipato del resto, devono necessariamente essere completati nei negozi fisici, e non sul sito ufficiale.