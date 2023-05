Lidl è assurda, le OFFERTE al 70% sulla tecnologia distruggono Unieuro

sponsor

Nelle prime pagine del volantino di Lidl, potrete trovare come sempre i migliori prodotti dal punto di vista alimentare. Ricordiamo infatti che il famosissimo marchio, che dispone di tantissimi punti vendita in Italia, riesce ad essere ancora una volta leader per quanto riguarda i beni di prima necessità.

Vedrete anche degli elettrodomestici, i quali saranno in grande sconto.

Lidl non si fa battere dalla concorrenza, il nuovo volantino mette tutti in riga con offerte dai prezzi bassissimi soprattutto nel mondo dell’elettronica

Come mostrano le ultime pagine del catalogo dell’azienda, ci sono delle promozioni straordinarie. La prima riguarda una friggitrice ad aria calda, la quale consente una capienza di 1,5 litri al suo interno. Lo sconto consente di acquistarla ad un prezzo di soli 34,99€, con un periodo di garanzia esteso a tre anni.

A seguire, se avete bisogno di un forno a microonde di ottimo livello, ecco la soluzione che fa per voi. Un esemplare con una capienza pari addirittura a 17 litri arriva in forte sconto per questi giorni: costa infatti solo 59€. Anche qui potrete avere tre anni di garanzia a disposizione.

L’attenzione di Lidl si focalizza poi anche su gli utensili da lavoro, i quali sono disponibili all’interno, anche in questo caso, delle ultime pagine del volantino. Non vi resta dunque che dare un’occhiata alla galleria in alto.