Android Auto è destinato a cambiare, gli ultimi importanti sviluppi sembrano segnare un punto di svolta per una delle applicazioni, o sistema di intrattenimento, più utilizzate al mondo, data la sua nativa integrazione su praticamente tutte le vetture più recenti.

Utilizzare Android Auto riesce a mitigare la necessità dell’utente finale di avere sempre a disposizione i contenuti del proprio smartphone, la cosiddetta paura di essere “disconnessi” dal momento, con la giusta necessità di non perdere mai di vista la strada. Fino a poco tempo i produttori non avevano mai potuto mettere effettivamente mano al codice sorgente, e per questo motivo tutte le interfacce sulle varie vetture erano praticamente identiche.

Android Auto, una sorpresa inaspettata

Il futuro, come vi dicevamo, sarà molto più roseo per gli assidui utilizzatori, infatti il codice sorgente è stato reso disponibile, diventerà open source, mettendo così nelle mani dei produttori di automobili la piena possibilità di personalizzare l’interfaccia e l’esperienza dell’utente finale.

Nei prossimi anni potremo godere di una maggiore integrazione con Google Maps, con Spotify, o con altre applicazioni, migliorando di molto l’usabilità quotidiana, e mettendo sul piatto quella differenziazione tra i vari brand, che potrebbe portare il singolo consumatore a sceglierne uno piuttosto che l’altro. Una personalizzazione che a conti fatti aspettavamo da ormai diversi anni, e che finalmente sarà possibile con una svolta epocale per il benessere di tutti gli utenti finali. Ora non ci resta che attendere nuovi sviluppi.