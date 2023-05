WindTRE, la TOP GO da 150GB annienta TIM e Iliad con 5,99€ al mese

Con l’arrivo del mese di maggio potrebbero cambiare tantissime cose nel mondo della telefonia, il quale vede già tanta concitazione. Sono infatti innumerevoli le offerte che stanno pian piano arrivando per provare a portare via utenti alla concorrenza. Nonostante diversi gestori abbiano aumentato i contenuti delle offerte e abbassato i prezzi, c’è ancora il rischio che possano perdere utenti. Tra i più interessanti del momento ci sono sempre i soliti, tra i quali a prendere il comando vuole essere ancora una volta WindTRE.

È arrivata una nuova offerta che sembra avere tutto dalla sua parte, proprio come il gestore ha sempre fatto.

WindTRE: ecco la promo con 150GB, il prezzo è di soli 5,99€ al mese

WindTRE ha lanciato di nuovo la sua GO 150 TOP+, offerta che costa solo 5,99€ al mese. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti con 200 messaggi e soprattutto 150 giga in rete 4G+. Ovviamente tale soluzione scadrà a breve.

Ci sono poi tante altre considerazioni da fare proprio in merito alla rete mobile ultimamente: il 5G effettivamente non sembra essere così performante. Tutti coloro che aspettavano qualche anno fa l’arrivo di questo nuovo standard di rete sono rimasti molto delusi. Non si tratta infatti della stessa intensità di segnale che hanno ad esempio negli Stati Uniti. In quel caso varrebbe la pena di scegliere una promo con il 5G invece che una con il 4G. In Italia avere il 4G non è poi così un problema, dal momento che la discrepanza con il 5G risulta davvero esigua.