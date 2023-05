Snapchat annuncia i risultati economico-finanziari del primo trimestre 2023

sponsor

Snap Inc. ha annunciato i risultati economico-finanziari del primo trimestre 2023. I ricavi si attestano a 989 milioni di dollari rispetto a 1,01 miliardi stimati, e sono in calo del 7%.

La società di Snapchat ha una perdita netta di $ 329 milioni, rispetto a $ 360 milioni su base annua. Crollo del titolo in borsa. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.

Snapchat cresce ma non convince ancora

Sembra che abbiano sottovalutato l’impatto dell’ATT di Apple che ora li sta danneggiando, contrariamente a Facebook che invece ha saputo attrezzarsi per tempo allo scopo e ha presentato buoni risultati in questo primo trimestre dell’anno.

Complessivamente gli utenti giornalieri crescono del 15% anno su anno, ma è da tre trimestri consecutivi che negli Stati Uniti non crescono. E anche in Europa la crescita del numero di utenti è minima. Dunque, come mostra l’infografica, la crescita avviene nel resto del mondo.

Negli USA e in Europa Snap raccoglie l’80.6% dei ricavi. Perciò il resto del mondo pesa meno di un quinto del totale ricavi. Inoltre, a fronte di un ARPU, generale di 2,58$ questo negli Stati Uniti è di 6,37 dollari, in Europa di 1,70 e nel resto del mondo si attesta invece solamente a un dollaro. Insomma, il numero di utenti cresce laddove meno rende. In buona sostanza Snapchat cresce ma non convince, e anche le prospettive per il prossimo trimestre sono tutt’altro che rosee.