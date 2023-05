Auto elettrica, scoperta una correlazione tra i cerchi e il consumo della batteria

Un fattore che incide notevolmente sull'efficienza delle auto elettriche, influenzando il consumo della batteria, è la dimensione dei cerchi in lega. A confermare ciò è un test condotto da TheDriven su due Tesla Model Y, il modello più venduto in Europa nel primo trimestre del 2023.

Auto elettriche: la verità di cui nessuno era a conoscenza

I due veicoli erano pressoché identici, entrambi della variante Performance, prodotti nel 2023 nello stabilimento di Shanghai e con un chilometraggio di 1.600 km. Durante il test, i piloti hanno attivato l’aria condizionata a 22 gradi, mantenuto la pressione degli pneumatici a 42 psi e trasportato due passeggeri ciascuno.

Le auto sono state guidate a una distanza minima di 60 metri e massima di 400 metri l’una dall’altra, alternandosi in testa, e cercando di mantenere la velocità massima di 110 km/h lungo l’autostrada di Albany, in Australia. Dopo aver percorso 272 chilometri, l’unica differenza rilevante tra le due Tesla Model Y era la dimensione dei cerchi in lega: una montava cerchi da 19 pollici Gemini, l’altra da 21 pollici Uberturbine.

Questa piccola variazione ha avuto un impatto significativo sul consumo della batteria. La Model Y con cerchi più grandi ha registrato un consumo medio di 178 kWh, mentre quella con cerchi più piccoli si è fermata a 158 kWh, con un miglioramento dell’11%. La differenza sostanziale è attribuibile al fatto che i cerchi da 21 pollici montano pneumatici più ruvidi (marchio Pirelli) e meno aerodinamici. Queste gomme hanno una maggiore aderenza all’asfalto ma penalizzano la potenza e la coppia dei motori elettrici.

Invece, la versione con cerchi da 19 pollici aveva pneumatici con una superficie più liscia e coprimozzi più levigati, permettendo al flusso d’aria di passare più agevolmente. Di conseguenza, l’accoppiata di cerchi in lega più piccoli e pneumatici più lisci ha offerto un’efficienza superiore.