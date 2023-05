Tesla, il colosso delle auto sta finendo lentamente nel dimenticatoio

Tesla, casa automobilistica dedita allo sviluppo di veicoli a guida autonoma, ha investito miliardi nella ricerca, rendendo il suo pilota automatico avanzato e redditizio. Tuttavia, un veicolo completamente autonomo sembra ancora lontano, poiché i conducenti devono mantenere le mani sul volante per prevenire incidenti. Dal 2021, 17 incidenti mortali sono stati attribuiti a malfunzionamenti del pilota automatico di Tesla, spesso causati dalla distrazione dei conducenti.

Tesla: la fine è vicina per Elon Musk

Tesla nega la responsabilità, sostenendo che i guidatori vengono avvertiti dei rischi. Tuttavia, la fiducia in un veicolo completamente automatico è diminuita, con il valore di mercato di Tesla sceso del 60% nell’ultimo anno. Gli investitori dubitano di Elon Musk e alcuni azionisti chiedono un intervento del consiglio di amministrazione.

La concorrenza guadagna terreno e il sovraccarico di lavoro di Musk, CEO di Tesla, SpaceX e Twitter, potrebbe aver influito sulle performance di Tesla. L’ultimo modello lanciato, il Model Y, risale al 2019, mentre altri modelli annunciati sono ancora in attesa. La quota di mercato di Tesla è scesa dall’81% nel 2018 al 62% nel 2023.

La concorrenza in Cina, dove Tesla sperava di espandersi con la sua gigafactory di Shanghai, è cresciuta. Le aziende locali di veicoli elettrici si adattano meglio ai clienti cinesi e annunciano anche i loro prototipi di veicoli automatizzati. Huawei sta aggiornando il suo sistema di guida autonoma, mentre Li Auto prevede il lancio di veicoli a guida autonoma in 100 città cinesi entro l’anno.

Tesla deve consolidare la sua posizione sul mercato per affrontare la crescente concorrenza. La sua quota di mercato è in calo e il prodotto diventa meno competitivo di mese in mese. Per evitare un declino quindi, Tesla dovrà riformarsi rapidamente e risolvere le questioni legate all’autonomia dei veicoli.