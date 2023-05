Tesla in difficoltà, Elon Musk ci mette una pezza e paga 10000 dollari un critico

Un piccolo dibattito tra un ex critico di Tesla ed Elon Musk, la questione infiamma soprattutto su Twitter, ecco chi è uscito vincitore

Elon Musk sta risolvendo una questione legale intentata da un critico di Tesla che aveva accusato l’amministratore delegato della casa automobilistica di averlo diffamato.

Il critico, Randeep Hothi, ha dichiarato lunedì di aver accettato l’offerta di Musk di risolvere la sua causa per diffamazione per soli 10.000 dollari e un centesimo.

In un Tweet, ha dichiarato inoltre: “Questo caso riguardava una presa di posizione, non la ricerca di fama o denaro“, ha dichiarato lunedì Hothi in una dichiarazione. “Mi sento vendicato.”

Musk, il suo avvocato e un rappresentante di Tesla non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento inviata da Insider lunedì.

Hothi aveva intentato la sua causa nel 2020, contestando i commenti di Musk in un’e-mail ad Aaron Greenspan, che gestisce un’iniziativa di informazione legale chiamata PlainSite, in cui Musk aveva suggerito che Hothi fosse stato violento nei confronti dei dipendenti di Tesla.

Ecco cosa è successo

Hothi e Tesla erano in disaccordo da tempo, poiché Hothi aveva scattato foto dei veicoli Tesla nella loro struttura, ha riferito Insider in precedenza.

In un’occasione particolarmente controversa nel 2019, Hothi ha incontrato una guardia di sicurezza, dopodiché la società ha presentato un ordine restrittivo contro Hothi per quelle interazioni, accusandolo di mettere in pericolo i dipendenti Tesla guidando vicino a loro. Hothi ha “negato con veemenza” l’accusa di Tesla secondo cui la sua auto avrebbe investito un dipendente.

Tuttavia, Musk in quel periodo aveva poi inviato un’e-mail sostenendo che Hothi “molestava attivamente” i dipendenti di Tesla e uccidendoli quasi, secondo quanto ha dichiarato lo stesso.