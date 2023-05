Netflix, maggio con 10 nuove SERIE TV pronte ad arrivare

Con il tempo le persone hanno imparato ad amare quello che mette a disposizione il mondo dello streaming. Se prima si trattava infatti di un ambito proibitivo sia per i prezzi, sia per quella che era l’inesperienza che mostravano diversi utenti, oggi è una pura consuetudine. Netflix mostra infatti al meglio tutte queste caratteristiche, le quali sono diventate ormai un aspetto fondamentale per chi ama godersi un po’ di tempo libero a casa propria o magari in mobilità.

In questo momento ci sono alcuni capolavori che stanno rubando il palcoscenico a tante altre produzioni. Si tratta di diverse serie TV che sono state in grado di monopolizzare l’attenzione su Netflix. Al primo posto ecco la nuova stagione “L’estate in cui imparammo a volare”, mentre al secondo posto ecco “L’Infermiera”. Al terzo posto segue “Sweet Tooth”. Non passa di moda però “Benvenuti a Eden”, al quarto posto, la quale aveva lasciato con diversi punti irrisolti i tanti fan nel mondo.

Netflix, arrivano anche altri capolavori: ecco le 10 serie TV più attese per questo mese

Oltre a quelle che hanno portato tantissime visualizzazioni alla piattaforma, sembra che Netflix abbia già predisposto tutto per questo mese di maggio. Ecco il programma delle 10 serie più attese in assoluto: