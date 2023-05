Lemon8, il nuovo social ci farà dimenticare per sempre di TikTok

Dagli Stati Uniti arriva Lemon8, un nuovo social network che ha rapidamente scalato le classifiche delle app più scaricate. Il suo successo è dovuto a diversi fattori, tra cui la sua origine e le sue funzioni. Scopriamolo insieme.

Lemon8: come funziona e perché piace così tanto

Lemon8 sembra essere indirettamente controllato da ByteDance, l’azienda dietro TikTok. Ufficialmente, la nuova piattaforma è gestita da Heliophilia Pte, con sede a Singapore, ma secondo Reuters, potrebbe essere una copertura per ByteDance. La condivisione dell’ufficio di Singapore e la presenza di ex dipendenti di TikTok in Heliophilia supportano questa ipotesi. Il motivo per cui ByteDance potrebbe voler nascondere il suo legame con Lemon8 è legato alle possibili restrizioni su TikTok in alcuni paesi occidentali a causa delle preoccupazioni sulla privacy dei dati. Lemon8 condivide con TikTok l’algoritmo e alcune strategie di marketing. Infatti, pare che ByteDance abbia chiesto a influencer di TikTok di sponsorizzare la piattaforma negli Stati Uniti per aumentarne la popolarità.

Lemon8, lanciato nel 2020, è stato inizialmente rilasciato in Giappone, Thailandia e Singapore. Il suo layout ricorda TikTok, ma si concentra principalmente su immagini e caroselli, anche se i video di massimo 60 secondi possono essere caricati. I contenuti principali riguardano lifestyle, cucina, viaggi, abbigliamento e altro, con un’enfasi sull’estetica.

Gli utenti possono applicare tag ai prodotti mostrati nelle immagini e cliccare sui link per acquistarli. Lemon8 potrebbe diventare una piattaforma ideale per la condivisione di contenuti sponsorizzati. Al momento, l’app non è disponibile per il download in Italia, ma potrebbe arrivare presto, considerando il suo successo negli Stati Uniti. Gli utenti interessati a cavalcare questa tendenza possono monitorare il loro app store e attendere il lancio di Lemon8.