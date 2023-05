CoopVoce, offerte da 150GB nella linea EVO che parte da 3 euro al mese

Ormai non ci sono più dubbi sul fatto che i gestori virtuali stiano riuscendo a tenere il banco nel mondo della telefonia in pianta stabile. Questa branca del mondo dei gestori mobili è diventata sempre più importante da quando le offerte hanno cominciato a mostrare i prezzi così bassi. Inoltre un altro grande punto a favore è corrisposto dai contenuti, i quali effettivamente sembrano non finire mai all’interno di ogni promozione mobile. Uno dei gestori che sta riuscendo a dominare senza concorrenza nell’ultimo periodo è sicuramente CoopVoce.

Le sue migliori promo sono ormai ricorrenti, nel senso che non conta quando scadono: gli utenti sanno che ben presto ritorneranno disponibili. È questo il caso delle nuove promozioni della gamma EVO, che vede due offerte in particolare battere la concorrenza.

CoopVoce, le EVO sono ritornate: la 150 e la Essential sono incredibili con prezzi e contenuti

La prima in assoluto è quella che al suo interno ha il miglior numero di contenuti. Stiamo parlando della EVO 150 di CoopVoce, la quale costa ogni mese solo 8,90€. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti ma soprattutto un quantitativo pari a 150GB per navigare in internet in 4G+.

Segue poi l’altra promo, quella da 3,90€ al mese che al suo interno vanta contenuti minimi. Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS e 3 giga per navigare sul web ogni mese. Nel caso in cui vogliate sottoscrivere una delle due proposte, non dovete fare altro che recarvi sul sito ufficiale. Lì troverete tutta la descrizione di ogni offerta.