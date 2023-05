Truffe alle banche, il denaro dei correntisti è in serio pericolo

Le truffe alle banche sono divenute con il tempo, nostro malgrado, sempre più frequenti e pericolose per i risparmi dei tantissimi consumatori che si potrebbero trovare in assoluta difficoltà, nel momento in cui ad esempio dovessero decidere di seguire specifiche indicazioni ricevute via SMS o email.

Il raggiro ruota proprio attorno all’ingenuità del consumatore finale, il quale tutto d’un tratto si fiderebbe di un messaggio ricevuto sul proprio dispositivo mobile, con il quale il malvivente si finge l’istituto di credito di appartenenza, e coglierebbe così l’occasione per rubare ogni singolo centesimo depositato sul conto corrente.

Truffe, le banche sono colpite come gli utenti

Il meccanismo che vi abbiamo appena descritto prende il nome di phishing, un fenomeno tutt’altro che recente, che vive sul web da ormai diversi anni, ma che nonostante i tantissimi articoli pubblicati a riguardo, ancora oggi riesce a mietere vittime. Ricordate sempre che nessuna banca invia SMS in cui chiede al cliente di premere un link interno, inserendo successivamente le coordinate bancarie, se doveste ricevere una comunicazione di questo tipo, sebbene possa essere il più simile all’originale possibile, sappiate che è assolutamente un falso.

L’unica cosa da fare è cancellare con effetto immediato il messaggio e proseguire tranquillamente con la propria vita, non rischierete nulla; lo stesso discorso varrebbe anche nel caso premeste il link, basta che non inseriate le vostre credenziali nella pagina sui verrete proiettati.