Truffa SPAVENTOSA alle banche, persi migliaia di euro

Sono ormai giorni che si discute in merito ad una situazione abbastanza scabrosa: ci sarebbe infatti una truffa in giro che starebbe danneggiando le banche e gli utenti

Ricevere messaggi da quella che sembrerebbe essere la propria banca ma che in realtà non lo è, è diventata ormai un’abitudine per i poveri utenti. Tutti i clienti bancari infatti almeno una volta si sono ritrovati a fronteggiare una situazione del genere, la quale può diventare a tratti comica ma anche terribile se ci si cade dentro con tutte le scarpe. È questo il caso che riguarda una famosissima banca che opera in Italia, la quale ha visto il suo nome sporcato dall’ennesima truffa. Vi faranno credere di avere problemi con il conto o magari di non poter utilizzare la vostra carta di credito.

Truffa alla famosa banca italiana: così possono scomparire migliaia di euro, ecco il testo che vi inganna

Come dimostra il messaggio truffaldino che abbiamo incollato proprio qui sotto, vi inviteranno a compiere dei passi specifici. Ovviamente non fidatevi in alcun caso, visto che nessuna banca emette comunicazioni del genere. Inoltre ricordiamo sempre, per un ulteriore prova di autenticità, di controllare l’indirizzo e-mail. Nel 99,9% dei casi infatti si tratta di una casella e-mail con un nome totalmente diverso che non include neanche quello della banca. Questo il testo da evitare:

Gentile Cliente,

Dal 27 aprile 2023 non potrai più utilizzare la tua carta di credito.

Dopo aver aggiornato le tue informazioni, il tuo account funzionerà normalmente e verrà attivato il nuovo sistema di sicurezza.

L’intero processo richiede solo 5 minuti.

Devi agire ora per risolvere il problema il prima possibile.

Come rimuovere la limitazione e riattivare il tuo account in 5 minuti:

Passo 1: Accedi al tuo account

Passo 2: Conferma l’aggiornamento della tua carta di credito

Passo 3: Conferma l’operazione con un SMS ricevuto sul tuo cellulare