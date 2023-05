TIM è strepitosa, oggi offerte al 50% di sconto con tanti giga per tutti

TIM è una delle migliori realtà del nostro territorio, proprio perché in grado, periodicamente, di mettere a disposizione ottime offerte che possano aiutare gli utenti ad accedere a tanti giga di traffico dati, senza mai spendere cifre eccessive, almeno per quanto riguarda le campagne operator attack.

In fase di attivazione della promo, di cui vi parleremo nell’articolo, è bene sapere che è assolutamente necessario richiedere la portabilità del proprio numero di telefono, e provenire da specifici operatori in Italia. I costi iniziali sono molto spesso completamente azzerati, il che favoriscono il cambio azienda, anche se i vincoli esistono e sono reali.

TIM, tutti gli sconti più inattesi

Da sempre una delle migliori promozioni di TIM è chiaramente la Power Supreme, soluzione che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, mettendo a disposizione degli utenti tanti contenuti, senza obbligarli a spendere cifre eccessive. La prima cosa da sapere riguarda la spesa fissa mensile, poiché al giorno d’oggi viene richiesto il pagamento di soli 7,99 euro a rinnovo, con addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile.

I contenuti messi effettivamente a disposizione sono davvero tantissimi, se considerate comunque che parliamo di minuti e SMS senza limiti, passando anche per ben 150 giga di traffico dati al mese, da utilizzare per navigare anche con velocità massima in 5G. Non sono previsti vincoli contrattuali, il consumatore può decidere di abbandonare TIM in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.