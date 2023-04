Vodafone rende disponibile a tutti gli utenti un’offerta veramente molto speciale, una promozione che può riservare liberamente l’accesso a tantissimi contenuti, tra cui spiccano chiaramente 100 giga di traffico dati al mese, con la possibilità, ad ogni modo, di spendere molto meno del previsto.

Gli utenti che vogliono accedere alla suddetta promo, devono altresì superare una limitazione importante, poiché al giorno d’oggi l’acquisto della stessa è possibile solamente con portabilità del numero originario, ancora meglio se in provenienza da Iliad o da un MVNO in generale.

Vodafone, occasioni da non perdere e promo da battere

I prezzi bassi di Vodafone abbracciano all’incirca sempre le stesse promozioni, nonostante il tempo che passa, l’azienda non sembra essere decisa minimamente ad aggiornare il proprio catalogo, continuando a mettere a piena disposizione sempre le Vodafone Silver, con prezzo di partenza di soli 7,99 euro. Gli utenti che potranno richiedere la promo, devono comunque sapere che il pagamento del canone avverrà tramite credito residuo, e non sono previsti vincoli contrattuali di durata.

Il bundle messo effettivamente sul piatto ha quasi dell’incredibile, partiamo con i classici 100 giga di traffico dati al mese in 4G (no 5G), affiancati da SMS e minuti illimitati che possono essere tranquillamente utilizzati verso tutti. A questo si aggiungono 1000 minuti verso l’Albania, 100 minuti verso i paesi dell’America del Sud e Medio Oriente, per finire con 300 minuti verso tutti gli altri paesi.

La richiesta di attivazione, come ampiamente anticipato, deve essere presentata esclusivamente nei negozi fisici, non online (salvo ricezione dell’SMS winback).