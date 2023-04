L’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha a sua disposizione un catalogo di offerte di rete mobile piuttosto completo e soprattutto interessante. A quanto pare tutto questo non basta, perché l’operatore ha deciso di proporre altre iniziative. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di offrire ai suoi ex clienti l’attivazione di alcune offerte mobile con ben 130 GB e anche una ricarica in omaggio.

ho Mobile, per gli ex clienti arriva una ricarica in omaggio e offerta con 130 GB

In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico virtuale di Vodafone ha deciso di tentare alcuni suoi ex clienti a tornare. Come già accennato in apertura, l’operatore sta dando la possibilità di attivare alcune offerte mobile comprendenti una enorme quantità di traffico dati per navigare.

Gli ex clienti potranno infatti attivare una offerta mobile dal costo molto basso di soli 6,99 euro al mese e potranno utilizzare fino a 130 GB di traffico dati. Tra le altre offerte attivabili, sono compreseho. 6.99 130 Giga, ho. 7.99 180 Giga e ho. 9.99 230 Giga. Oltre a questo, l’operatore si impegna a fornire una ricarica da 5 euro in omaggio entro 7 giorni dal primo rinnovo dell’offerta prescelta. Ecco qui di seguito l’SMS inviato dall’operatore ho Mobile ai suoi ex clienti.

“È tutto rose e fiori! Non è la primavera ma le offerte di ho. a partire da 130 Giga a 6,99 euro al mese se sei cliente Iliad, CoopVoce, Fastweb e altri operatori. Torna con noi entro il 30/04. In più, una ricarica omaggio di 5 euro entro 7 giorni dal tuo primo rinnovo. Guarda il nuovo spot su https:://bit.ly/IoHoMobileEtu. Gestisci i tuoi consensi nella sezione Privacy Policy del sito.”