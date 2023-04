WhatsApp, modalità multi-dispositivo e nuova tastiera in arrivo

Le grandi novità che tutti si aspettavano potessero a breve arrivare su WhatsApp, stanno pian piano facendo la loro prima comparsa. Gli aggiornamenti che la piattaforma di messaggistica istantanea aveva promesso sono stati implementati, prima per la versione beta e poi per la versione stabile.

Dopo tante indiscrezioni sembrerebbe essere tutto effettivo, o almeno quasi tutto. Si parla soprattutto delle ultime notizie, quelle ufficializzate dallo stesso Mark Zuckerberg, il quale sul suo profilo ufficiale ha comunicato che WhatsApp dallo scorso 25 aprile consente agli utenti una facoltà in più. Come recita infatti il post ufficiale, coloro che usano WhatsApp, potranno farlo con lo stesso account su più dispositivi in contemporanea. Sembrerebbe però bollire anche qualcos’altro in pentola.

WhatsApp introduce la nuova modalità per più dispositivi in contemporanea ma si lavora anche ad una nuova tastiera, ecco tutti i dettagli

È arrivato il nuovo aggiornamento che consente a tutti o quasi di poter utilizzare WhatsApp con lo stesso account su più dispositivi. Per la precisione, gli utenti potranno servirsi del loro account principale su quattro smartphone simultaneamente, senza dover disconnettersi dal telefono principale.

Questo è solo l’inizio di una serie di nuovi aggiornamenti, i quali sono pronti per essere lanciati sulla versione stabile. WhatsApp, secondo quanto riportato, avrebbe infatti intenzione di realizzare anche una nuova tastiera per l’applicazione. La notizia era già trapelata durante gli scorsi giorni, ma adesso il progetto sembrerebbe essere più che reale. Verranno aggiunti nuovi strumenti di testo ma anche di disegno in modo da permettere agli utenti di avere una piattaforma ed un’esperienza migliore. Il tutto renderà la modifica delle immagini e dei video ancora più interessante.