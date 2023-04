Netflix, arriva in Italia il piano standard con pubblicità

In queste ore il colosso dello streaming Netflix ha deciso di ufficializzare anche in Italia il nuovo piano standard con pubblicità.

È arrivata un’importante novità che farà piacere a molti utenti amanti della visione dei contenuti in streaming. Nel corso delle ultime ore, infatti, il colosso Netflix ha introdotto ufficialmente in Italia un nuovo piano economico, ovvero il piano standard con pubblicità. Questo piano andrà però a sostituire il precedente piano base con pubblicità che non sarà quindi più disponibile all’attivazione. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Netflix annuncia ufficialmente in Italia il nuovo piano standard con pubblicità

In queste ore il colosso dello streaming Netflix ha deciso di ufficializzare anche in Italia un nuovo piano economico. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo piano standard con pubblicità. Questo andrà a sostituire il piano base con pubblicità.

Con l’introduzione di questa nuovo piano, gli utenti potranno risparmiare una bella somma ogni mese. Il costo per questo piano economico è infatti molto basso, dato che si tratta di appena 5,49 euro al mese. Il piano standard, invece, ha un costo decisamente più alto, superiore ai 10 euro al mese.

Il costo è contenuto per diversi motivi. In primis, per la presenza di alcune pubblicità durante la visione dei contenuti multimediali. Oltre a questo, il piano in questione non permette la visione di alcuni contenuti. Rimane invece presente la possibilità di guardare i contenuti con una risoluzione massima in FullHD e rimane la disponibilità di accedere senza alcun limite ai videogiochi per dispositivi mobile. Ricordiamo inoltre che con il nuovo piano standard con pubblicità è comunque possibile guardare Netflix contemporaneamente su due dispositivi.