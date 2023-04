Tra le varie piattaforme di streaming, il noto colosso Netflix è sicuramente uno dei più apprezzati e con un maggior numero di contenuti multimediali, tra film, documentari e serie TV di nota. Ogni mese il catalogo si aggiorna con tanti nuovi contenuti. Nonostante questo, se ne vanno anche tanti titoli. Vediamo qui di seguito i titoli che lasceranno molto presto la piattaforma.

Netflix, ecco i titoli che molto presto non saranno più disponibili sulla piattaforma

Il colosso dello streaming Netflix si appresta a portare tanti nuovi contenuti multimediali per il prossimo mese. Tuttavia, come già accennato, per far spazio ai nuovi titoli l’azienda dovrà dire addio ad altrettanti contenuti. Si tratta per lo più di titoli concessi in licenza a Netflix da fornitori terzi. Vediamoli qui di seguito.

Film e serie TV che abbandoneranno Netflix ad aprile 2023

• Wolrd War Z (1 Aprile)

• Fast & Furious – Hobbs & Shaw (2 Aprile)

• Godzilla Vs Kong (2 Aprile)

• II diario del pescatore (3 Aprile)

• La terra è piatta (3 Aprile)

• Alien Warfare (4 Aprile)

• Guilty Crown (4 Aprile)

• I segreti di Wind River (4 Aprile)

• Il terrore del silenzio (7 Aprile)

• Il nome della Rosa (11 Aprile)

• Shrek terzo (11 Aprile)

• Shrek e vissero felici e contenti (11 Aprile)

• Puerto Escondido (13 Aprile)

• The Mustang (13 Aprile)

• Io sono Leggenda (14 Aprile)

• L’avversario (14 Aprile)

• No Game No Life: Zero (14 Aprile)

• Noragami (14 Aprile)

• Place Vendome (14 Aprile)

• Steins;Gate (14 Aprile)

• The Blind side (14 Aprile)

• Young Sheldon (14 Aprile)

• Super 8 (15 Aprile)

• Cuckoo (18 Aprile)

• Morrison (19 Aprile)

• A love so beutiful (19 Aprile)

• Colpo grosso al drago rosso – Rush Hour 2 (19 Aprile)

• Sogno azzurro (23 Aprile)

• Among Family (23 Aprile)

• Batman Ninja (23 Aprile)

• Deliha (23 Aprile)

• Festa di matrimonio 2: La circoncisione (23 Aprile)

• G.O.R.A. – Comiche spaziali (23 Aprile)

• Il bacio di Hayat (23 Aprile)

• Kara Bela (23 Aprile)

• La visionetele (23 Aprile)

• Niyazi Gul, the Galloping Vet (23 Aprile)

• Parla con tuo marito (23 Aprile)

• Parla con tuo marito 2 (23 Aprile)

• Stacchiamo la spina (23 Aprile)

• Yol Arkadaşım (23 Aprile)

• Bill Nye the Science Guy (24 Aprile)

• The IT Crowd (25 Aprile)

• I corvi neri (29 Aprile)

• The Royals (29 Aprile)

• The Vampire Diaries (29 Aprile)