Canone Rai, a sorpresa esenzione per gli utenti che rispettano questi requisiti

Esenzione totale e completamente gratuita riguardante il pagamento del canone Rai, pe alcuni fortunati utenti che rispettano determinati requisiti, pronti a tutto pur di non pagare una delle tasse più odiate e discusse tra quelle attualmente a disposizione della comunità nostrata.

Il canone Rai affonda le radici verso gli inizi degli anni ’70, periodo nel corso del quale il Governo dell’epoca decise di introdurre una tassa di possesso di un televisore, per favorire lo sviluppo dell’infrastruttura, ed altresì finanziare la TV di stato. Originariamente l’imposta era da versare tramite un bollettino postale, solo in seguito ai tanti fenomeni di evasione fiscale, negli ultimi anni si è deciso di introdurre il tutto nelle bollette dell’energia elettrica, rateizzando i 90 euro circa dovuti, in 10 comode rate fisse.

Canone Rai, chi può richiedere l’esenzione

Richiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai è praticamente molto più semplice di quanto potreste mai immaginare, poiché basta presentare la domanda tramite il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, che il gioco è pressoché fatto.

La maggior parte degli utenti che al giorno d’oggi chiedono l’esenzione dal pagamento della tassa, sono gli over75, che presentano un reddito annuo famigliare che abbia un valore complessivo inferiore agli 8000 euro. In questo caso l’esenzione deve essere presentata entro il 31 gennaio, altrimenti sarà limitata solamente a 6 mesi.

L’altra frangia di consumatori che può ottenere lo stesso risultato, riguarda più che altro coloro che non dispongono di un televisore all’interno della propria abitazione, infatti se così fosse, è possibile richiedere ugualmente l’esenzione.