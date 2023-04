Una promozione assolutamente inaspettata fa la propria comparsa nel mondo WindTre, una soluzione decisamente economica e dal risparmio più unico che raro, che può indubbiamente spingere il consumatore a spendere poco e godere di un bundle quasi infinito.

Le occasioni messe sul piatto da WindTre sono assolutamente inedite ed esclusive, ottime idee che possono invogliare i tanti consumatori al cambio operatore, ed allo stesso tempo impongono un livello di risparmio quasi mai visto prima d’ora. I vincoli e limitazioni in fase d’acquisto sono sostanzialmente sempre gli stessi, per questo motivo dovete prestare attenzione alla localizzazione, proprio legata alla provenienza.

WindTre, splendida occasione per risparmiare

La promozione che tutti dovrebbero attivare è chiaramente la Go 150 Top di WindTre, una soluzione che vuole ritagliarsi un forte spazio nel cuore degli utenti, mettendo a disposizione di tutti un bundle assolutamente unico: 150 giga di traffico dati, illimitati minuti che possono essere spesi per telefonare a chiunque, per finire con 200 SMS da utilizzare verso tutti.

Il prezzo fisso mensile è assolutamente consigliato, infatti raggiunge soli 5,99 euro, con pagamento obbligatorio tramite il credito residuo. Ciò che la rende speciale sono anche i costi iniziali completamente azzerati, quindi non è da versare nemmeno un centesimo sull’acquisto di SIM o della promo, per finire con la possibilità di ricevere l’SMS di attivazione di un variante leggermente differente; questa prende il nome di Go 150 Top+ Easy pay, richiede solamente il pagamento tramite conto corrente bancario o carta di credito, nient’altro.