Una delle tantissime offerte di WindTre convince un numero impressionante di utenti all’attivazione, si tratta di una bellissima promo che nasconde al proprio interno contenuti di altissimo livello, al giusto prezzo finale di vendita, anche se presenta comunque limitazioni importanti.

In fase di attivazione, infatti, è bene ricordare che l’offerta in questione può essere richiesta solo da coloro che hanno l’opportunità di abbandonare uno specifico operatore telefonico virtuale, oltre a Iliad, con annessa e contestuale portabilità del numero di telefono originario. I costi iniziali da sostenere sono limitati, anche se potrebbero essere presenti differenze in relazione alla via intrapresa.

WindTre, la promozione è davvero imbattibile

La migliore promo del momento di casa WindTre è senza ombra di dubbio la Go 150 Top+, una soluzione da soli 5,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo, proposta via SMS ad alcuni fortunati ex-clienti selezionati della medesima azienda. L’attivazione è completamente gratuita, non viene nemmeno richiesto un centesimo per l’acquisto della SIM, l’utente dovrà semplicemente versare la prima mensilità, e poi iniziare a fruire di un bundle assolutamente invidiabile.

Questi è ufficialmente composto da ben 150 giga di traffico dati, 200 SMS che possono essere utilizzati verso chiunque, per finire con illimitati minuti per telefonare chi si vuole. La navigazione, a differenza di altre promo, si “ferma” al 4G+, il 5G al momento attuale non è da considerarsi incluso; segnaliamo che altri utenti potrebbero invece ricevere la variante easy pay, la quale obbliga invece il pagamento tramite carta o conto corrente.