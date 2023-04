Soluzioni per il futuro, soprattutto sul piano smartphone, nascono ogni giorno o almeno si sente parlare di qualche idea in merito. Da diverso tempo gli addetti ai lavori stanno pensando a qualcosa che possa rivoluzionare il mondo delle batterie per i dispositivi mobili, il quale pian piano procede verso nuove opportunità.

Proprio ultimamente sembrerebbe essere balzato agli onori della cronaca un altro argomento, ovvero quello che riguarda un particolare studio. Alcuni scienziati della Nanyang Technological University di Singapore (NTU Singapore), avrebbero annunciato una nuova tecnica in via di sviluppo. Questa consentirebbe addirittura di ricavare un componente fondamentale per le batterie agli ioni di litio direttamente dalla carta straccia.

Dalla carta straccia arrivano le batterie per tablet, smartphone e… auto

Tramite il processo della carbonizzazione, che avviene a temperature molto elevate, la carta diventerebbe carbonio puro per poi essere trasformata dai ricercatori in elettrodi utili per le batterie ricaricabili. Queste, che verranno poi applicate all’interno di smartphone e tablet ad esempio sono solo il principio. Si potrebbe fare lo stesso discorso anche per i veicoli elettrici. Il tutto risulterebbe estremamente vantaggioso, soprattutto perché tale processo emette quantità molto basse di anidride carbonica.

Queste le parole in merito da parte di Lai Changquan, professore della School of Mechanical & Aerospace Engineering alla NTU:

“Il nostro metodo converte un materiale comune e onnipresente come la carta in un altro che è estremamente durevole e molto richiesto. Ci auguriamo che i nostri anodi soddisfino la crescente esigenza mondiale di un materiale sostenibile e più ecologico per le batterie, riducendo non solo le emissioni di carbonio del processo, ma anche la dipendenza dai metodi minerari e industriali pesanti“.