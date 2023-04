Riciclo batterie, sta per arrivare il primo impianto d'Europa automatizzato

Il riciclo delle batterie assumerà un ruolo cruciale con l’espansione del mercato delle auto elettriche. Recuperare materiali preziosi come litio, cobalto e nichel, e riutilizzarli nella produzione di nuovi accumulatori, sarà fondamentale per sviluppare un’economia circolare europea. Un riciclo efficace può consentire di recuperare fino al 95% degli elementi chimici di una batteria.

Riciclo batterie: Bosch sempre più vicina ad una soluzione sostenibile

Diverse case automobilistiche e aziende stanno investendo in questo settore, tra cui Bosch, che ha sviluppato macchinari, attrezzature e software specifici. La consociata Bosch Rexroth fornirà a Battery Lifecycle Company, una joint venture tra TSR Recycling e Rhenus Automotive, il primo sistema completamente automatizzato d’Europa per scaricare e smontare i moduli delle batterie.

Nel progetto verranno testate batterie usate di diversi produttori, che saranno poi completamente scaricate e smantellate. I carrelli portapezzi trasporteranno fino a 150 kg di materiale a 18 metri al secondo. La tecnologia Bosch permetterà di scaricare automaticamente otto batterie agli ioni di litio in meno di 15 minuti, accelerando il processo di riciclo rispetto al metodo manuale che richiede fino a 24 ore. I moduli batteria saranno disattivati chimicamente, consentendo la lavorazione successiva senza tensione. L’energia residuale degli accumulatori sarà utilizzata per alimentare il sistema di riciclo. L’impianto riciclerà fino a 15.000 tonnellate di materiali per batterie all’anno, con l’inizio delle attività previsto per l’estate 2023.

Stefan Hartung, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bosch, ha sottolineato l’importanza del riciclo per garantire la disponibilità di materie prime per la produzione di batterie, rendendo l’elettromobilità sostenibile a lungo termine. Per creare un’economia circolare europea, il riciclo deve diventare parte integrante del ciclo di vita dei prodotti e deve essere realizzata l’infrastruttura necessaria. Bosch contribuirà con le proprie competenze tecniche in questo processo.