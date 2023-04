Tra i vari dispositivi foldable, manca ancora all’appello uno appartenente al noto marchio tech Google. Sappiamo da tempo che l’azienda è già al lavoro sul suo primo smartphone pieghevole. Si tratta del prossimo Google Pixel Fold. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il device in questione è stato avvistato in un primo video hands-on dal vivo.

Google Pixel Fold, eccolo dal vivo in questo primo video hands-on

In queste ultime ore il prossimo smartphone pieghevole di casa Google è stato il protagonista di un primo video hands-on dal vivo. Osservando attentamente il video in questione, possiamo dunque dare uno sguardo più approfondito al design del nuovo Google Pixel Fold.

Nello specifico, il design ed il look ricordano quanto fatto sull’attuale Samsung Galaxy Z Fold 4, per esempio. Una volta aperto, lo smartphone presenta un ampio display pieghevole. Possiamo notare però la presenza di bordi piuttosto pronunciati attorno allo schermo. Rispetto al device di Samsung, questo foldable sembra poi avere delle dimensioni leggermente maggiorate. Al centro dello schermo rimane comunque visibile la piega, anche se non risulta troppo accentuata.

Si riesce poi a intravedere un sensore biometrico per lo sblocco posto nel tasto di accensione e spegnimento. Insomma, anche Big G ha deciso di proporre la sua versione di smartphone pieghevole. Vi ricordiamo che il nuovo Google Pixel Fold dovrebbe essere annunciato a breve. Il prossimo 10 maggio 2023, infatti, l’azienda terrà la nota conferenza I/O.