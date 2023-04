Cuffie per musica e gaming al 60% di sconto su Amazon, solo 20€

Avete mai sentito parlare del celebre brand su Amazon che prende il nome di Tronsmart? Se la risposta è “no”, non potrete non raccogliere informazioni questa volta visto che è arrivata una clamorosa offerta che potrebbe fare al caso di chiunque. Ci sono infatti delle cuffie wireless in grado di presentare specifiche di rilievo ad un prezzo eccezionale.

Cuffie wireless con caratteristiche incredibili a soli 20 € su Amazon, ecco tutti i dettagli in merito

Gli auricolari in questione sono disponibili con una modalità da gaming a latenza ultra-bassa. Questo consente quindi di giocare in streaming stabilmente e senza alcun tipo di ritardo. L’unità driver ad ampia apertura da 13 mm è progettata specificamente per raggiungere la migliore esperienza sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista musicale. Un grande punto a favore di queste cuffie è rappresentato sicuramente dal design, il quale risulta creativo e soprattutto estremamente portatile. Le dimensioni della custodia di ricarica sono molto ridotte. Tutto ciò non va ad inficiare sull’autonomia visto che con una singola ricarica, le cuffie offrono fino a 5 ore di ascolto, estese a 20 si conta anche la custodia di ricarica.

Il prezzo che mette a disposizione oggi Amazon viene ridotto del 60% grazie alla presenza di un coupon. Proprio all’interno della pagina di acquisto, troverete il quadratino da spuntare per riuscire ad avere il prezzo di 20€. Ricordiamo che il prezzo ufficiale è di 49,99€. Ovviamente acquistando l’articolo, potrete ottenere anche 30 giorni disponibili per l’eventuale reso e due anni di garanzia estendibili con supplemento.