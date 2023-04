Motorola si sta preparando al debutto ufficiale del Razr 2023, il nuovo smartphone pieghevole dell’azienda. Sebbene il lancio non sia ancora stato confermato ufficialmente, le indiscrezioni sullo smartphone pieghevole stanno diventanto sempre più interessanti.

Infatti, proprio in queste ore, Motorola ha condiviso un teaser dedicato al Razr 2023. Entrando maggiormente nello specifico, è stato Chen Jin a condividere il filmato su Weibo. Il General Manager del Phone Business Department ha scelto di mettere lo smartphone sotto i riflettori.

Il filmato di appena una decina di secondi di durata permette di scoprire a grandi linee quello che sarà il design del foldable. Come svelato dal team di GizmoChina, emerge chiaramente che il device sarà caratterizzato da una doppia fotocamera posteriore e da quello che sembra un grande display esterno.

Motorola Razr 2023 si mostra nel primo teaser trailer ufficiale che mostra parte del design e delle principali caratteristiche tecniche del foldable a conchiglia

Stando alle indiscrezioni emerse, il pannello esterno dovrebbe misurare circa 3.7 pollici. La funzione di questo display secondario sarà quella di poter gestire alcune funzionalità senza dover per forza aprire lo smartphone pieghevole.

Si tratta di un incremento notevole rispetto al display da 2.7 pollici utilizzato sulla precedente generazione. Inoltre, se le voci dovessero essere confermate, il display avrà una diagonale molto più grande rispetto ai 3 pollici del Vivo X Flip.

Il filmato permette di notare anche che sulla parte destra del device saranno presenti i tasti per regolare il volume e quello di accensione e spegnimento. Purtroppo, queste sono tutte le informazioni che è possibile ricavare dal teaser di Motorora Razr 2023. Non resta che attendere maggiori dettagli per scoprire anche ulteriori informazioni sull’atteso Razr+ 2023 o Razr 40.