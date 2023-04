Euronics vince una volta su tutte su Unieuro con una bellissima campagna promozionale che riesce a ridurre la spesa finale che gli utenti devono necessariamente sostenere in fase d’acquisto, mettendo così le mani su prodotti di ottimo livello, al giusto prezzo finale di vendita.

Avvicinarsi al volantino di casa Euronics è decisamente più semplice di quanto potreste mai immaginare, poiché basta recarsi presso il punto vendita più vicino alla propria residenza, per scoprire quali siano i prodotti effettivamente in promozione. Da notare che potrebbero essere presenti piccole differenze in relazione all’area di appartenenza, per questo controllate prima di procedere spediti con l’acquisto.

I nuovi codici sconto Amazon vi aspettano in esclusiva assoluta sul canale Telegram di TecnoAndroid, li potete trovare solamente a questo indirizzo.

Euronics, occasioni e grandi offerte per tutti

Con il volantino Euronics gli utenti possono davvero pensare di avere accesso alle migliori promozioni del momento, riuscendo altresì a spendere molto poco, anche nel momento in cui si volessero mettere le mani sui top di gamma di casa Samsung. In scadenza il 26 Aprile, la promozione corrente è da ritenersi valida solo in ogni negozio di proprietà del socio Euronics Nova, con scorte sufficienti per soddisfare l’elevata richiesta.

Al di sotto della soglia psicologica dei 400 euro si possono trovare innumerevoli smartphone, tra cui spiccano chiaramente Galaxy A23, Galaxy A04s, Galaxy A33, Galaxy A14 ed altri modelli di brand differenti, sino ad arrivare agli attuali più quotati top di gamma, come Galaxy S23 Ultra 5G, Galaxy S23 (o S23+), in questo caso in vendita a prezzi decisamente più elevati.