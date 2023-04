Un volantino Esselunga davvero molto speciale è stato attivato in questi giorni, con la promessa per tutti gli utenti di riuscire a mettere le mani su uno dei prodotti più richiesti degli ultimi anni, stiamo parlando ovviamente dell’inarrivabile (fino a poco tempo fa) Sony PS5, la console di nuova generazione dalle prestazioni assurde.

La campagna promozionale corrente rientra nel mondo delle cosiddette offerte tech, ovvero volantini creati su misura per un singolo prodotto, con acquisti da completare direttamente nei negozi fisici in Italia, e non online. Le scorte dovrebbero essere sufficienti per soddisfare tutte le richieste, sebbene comunque sia importante ricordare che data la grande attenzione da parte della community, potrebbero terminare anzitempo.

Premete qui per collegarvi al canale Telegram di TecnoAndroid, potrete avere gratis i codici sconto con tutte le offerte Amazon in esclusiva assoluta.

Esselunga, le offerte sono da folli

Era da tanto tempo che stavamo aspettando questo momento, ma finalmente la console Sony PS5 non è più limitata nelle scorte disponibili in tutta Italia, ecco allora che anche da Esselunga, fino al 26 aprile, sarà possibile acquistare la variante standard, quindi con disco ottico e non in bundle, alla modica cifra di soli 499 euro.

La console non necessita assolutamente di presentazioni, parliamo della più quotata Sony PS5 con SSD da 825GB, processore Ryzen Zen 2 di AMD, ed anche 16GB di RAM per riuscire così a trasmettere contenuti fino alla risoluzione massima dell’8K HD. Il prodotto viene commercializzato da Esselunga alle più classiche condizioni, quindi con garanzia di 24 mesi, ogni difetto di fabbrica viene tranquillamente risolto senza costi aggiuntivi.