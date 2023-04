CoopVoce DISTRUGGE oggi TIM e Iliad, la promo da 3€ al mese

Uno tra i gestori più interessanti del momento si trova senza dubbio tra i virtuali, i quali hanno avuto modo di ritagliarsi tanto spazio. CoopVoce riesce dunque a farsi strada, soprattutto con le sue offerte mobili. Nel mondo della telefonia mobile sono talmente tante le realtà di livello che sceglierne una è diventato difficilissimo. Bisogna infatti analizzare le priorità e le eventuali rinunce a cui si è disposti, come ad esempio alla rete.

Questa, ormai quasi uguale nel caso di diversi provider, non rappresenta più un fattore fondamentale per il pubblico. Al contrario, contenuti e prezzi sono ciò che attira di più soprattutto da qualche anno a questa parte. CoopVoce è in grado di offrire queste caratteristiche senza problemi, peraltro con prezzi mensili che durano per sempre senza mai cambiare. Ci sono alcune novità che gli utenti dovrebbero conoscere, sia per la miglior promo che per quella meno costosa tra le EVO.

CoopVoce: la EVO 150 con tutto incluso costa solo 8,90€ al mese ma c’è una sorpresa

In casa CoopVoce la EVO 150 ha cambiato prezzo dopo il periodo promozionale. Ad oggi infatti, rispetto ai vecchi 7,90€ al mese, c’è stato un aumento di 1€. La promo costa infatti 8,90€ al mese per sempre.

Al suo interno ecco minuti senza limiti, 1000 SMS verso tutti e infine 150 giga per navigare sul web.

L’altra offerta di CoopVoce che si sta ritagliando tanto spazio, è senza dubbio la EVO Essential, nuova promo che costa solo 3,90€ al mese per sempre. Al suo interno ecco minuti senza limiti, 1000 SMS e 3 giga per navigare in internet.