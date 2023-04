L’operatore virtuale CoopVoce ha lanciato una nuova promozione denominata Opzione Famiglia che consente di ricevere 20 euro di traffico bonus invitando i familiari a cambiare operatore.

La promozione è valida in tutti i punti Coop Alleanza 3.0, per tutti i clienti dell’operatore, senza alcuna restrizione. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Porta un familiare in CoopVoce, per te 20 euro di traffico bonus

Con la cosiddetta Opzione Famiglia, valida adesso fino al 31 Maggio 2023, salvo eventuali proroghe o cambiamenti, i clienti dell’operatore virtuale CoopVoce possono invitare fino a un massimo di due familiari, ottenendo 10 euro di ricarica omaggio per ognuno di essi. Potendo invitare solamente due familiari il già cliente CoopVoce può ottenere fino a 20 euro di traffico telefonico bonus in omaggio, 10 euro per ogni numero.

In ogni caso, sia all’invitante che all’invitato, il bonus viene erogato al completamento dell’attivazione del nuovo cliente CoopVoce. Dunque, se quest’ultimo sceglie la portabilità del numero da un altro operatore, sarà necessario attendere l’esito positivo della pratica.

Il bonus è utilizzabile verso tutti e senza vincoli, ad eccezione del traffico internazionale. Si specifica inoltre che il traffico telefonico in omaggio non viene erogato in caso di sottoscrizione di altre iniziative che prevedono un accredito di bonus. Per promuovere questa nuova iniziativa ad alcuni suoi clienti, in questi giorni CoopVoce ha avviato anche una nuova campagna SMS dedicata.