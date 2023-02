Netflix ha decido di adottare in quest’ultimo periodo svariati modi per cercare di contenere il numero dei propri abbonati. Ricordiamo che ha ad esempio introdotto nuove politiche riguardanti la condivisione delle password. Tuttavia, sembra che il colosso dello streaming abbia deciso di adottare una nuova strategia. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, infatti, l’azienda ha deciso di abbassare il costo dei propri abbonamenti.

Nel corso delle ultime ore è emersa una notizia davvero importante. Come già accennato, il colosso dello streaming Netflix ha deciso di abbassare il prezzo dei propri abbonamenti. A rivelare la notizia, in particolare, è stato il sito web Wall Street Journal. Stando a quanto è emerso, questo nuovo provvedimento riguarderebbe un gran numero di paesi.

Si parla infatti di un numero compreso tra 30 e 100 paesi. Tra questi, almeno per il momento, non sembra esserci l’Italia. Una mossa, quindi, volta ad attirare quanti più utenti possibile e a convincere chi è già cliente a non abbandonare la piattaforma di streaming. Il ribasso del prezzo risulta essere abbastanza importante. Si tratta infatti di 3 euro in meno rispetto al piano basic, 2 euro in meno rispetto al piano standard e 1 euro in meno rispetto al piano premium.

Il piano basic, infatti, avrà un costo mensile di 4,99 euro. Il piano standard avrà un costo mensile di 7,99 euro. Il piano premium, infine, avrà un costo mensile di 9,99 euro. Insomma, staremo a vedere se, con questa nuova strategia, Netflix attirerà a sé nuovi clienti e se saprà tenersi quelli che già possiede. Rimaniamo poi in attesa di ulteriori dettagli riguardanti un possibile arrivo di queste novità anche per il mercato italiano.