La famiglia Nubia Red Magic 10 sarà presentata il prossimo 13 novembre in Cina ma le indiscrezioni a riguardo stanno già facendo salire l’attesa negli appassionati. Infatti, la serie si preannuncia come la più potente mai realizzata dal brand oltre che la più prestazionale in assoluto.

I primi benchmark lasciano stupefatti per i risultati sbalorditivi ottenuti sulle varie piattaforme e stanno iniziando ad emergere anche le altre caratteristiche tecniche. In particolare, il potentissimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite sarà supportato da un sistema di raffreddamento con ventola attiva da una ulteriore soluzione hardware.

Infatti, la serie Red Magic 10 sarà dotata di un chipset proprietario R3 appositamente realizzato per il gaming. Questo processore sarà affiancato allo Snapdragon 8 Elite e sarà dedicato ad estrarre le massime prestazioni dal device.

La famiglia Red Magic 10 potrà contare su un chipset di supporto al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite per migliorare le performance in ambito gaming

Possiamo immaginare che il chip R3 è studiato per alleggerire il carico di lavoro del chipset Qualcomm gestendo in autonomia gli aspetti minori dello smartphone. In questo modo, lo Snapdragon 8 Elite non sprecherà le risorse di sistema per concentrarsi esclusivamente sul gaming.

A supporto dei due chipset, gli utenti potranno trovere sui device della serie Red Magic 10 anche memorie RAM di tipo LPDDR5X. Le memorie sono in grado di raggiungere la velocità di trasferimento dati fino a 9600Mbps, consentendo una rapida comunicazione tra hardware e software. Inoltre, sarà presente lo storage interno basato sulla tecnologia UFS 4.0 Pro in grado di raggiungere elevate velocità di trasferimento.

Nubia, inoltre, ha messo a punto la tecnologia Frame Scheduling 2.0 che consente di ottimizzare la potenza di calcolo attraverso l’allocazione delle risorse. In questo modo, il sistema determinerà in automatico le prestazioni per evitare sprechi e migliorare l’efficienza energetica.

La prova della qualità grafica arriva direttamente dal brand. In un test svolto su Honkai Impact 3 per 60 minuti, gli FPS medi sono stati 60,1. La variazione minima registrata è di 0,2 fps per tutta la durata della prova.