In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre sta proponendo ai suoi nuovi clienti un’offerta di rete mobile decisamente interessante. Ci stiamo riferendo in particolare alla promo denominata WindTre GO 150 5G. Quest’ultima è già stata proposta in passato dall’operatore, ma ora i nuovi clienti potranno averla con un costo di attivazione scontato. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre GO 150 5G, nuova super promo con costo di attivazione scontato

In questi ultimi giorni i nuovi clienti dell’operatore telefonico WindTre potranno attivare una nuova offerta di rete mobile estremamente interessante. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo denominata WindTre GO 150 5G. Per le nuove attivazioni, in particolare, l’operatore ha deciso di proporre il costo di attivazione ad un prezzo scontato.

Questa volta, infatti, gli utenti dovranno sostenere un costo di attivazione scontato di soli 4,99 euro. Sul sito ufficiale dell’operatore sono poi disponibili altre offerte appartenenti a questa gamma e sempre con un costo di attivazione scontato. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell’operatore, per il momento le offerte saranno disponibili all’attivazione con questa nuova promo almeno fino al prossimo 10 dicembre 2024.

Una delle offerte in questione è quella denominata WindTre GO 150 5G Digital AutoPay. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati validi per navigare con le nuove reti 5G. Il bundle di questa offerta include poi ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri. Il tutto ad un costo per il rinnovo di soli 6,99 euro al mese. C’è poi disponibile l’offerta gemella denominata WindTre GO 150 5G. In questo caso, il bundle a disposizione è il medesimo, con 150 GB in 5G, minuti di chiamate senza limiti e fino a 50 sms, ma il prezzo per il rinnovo mensile è di 7,99 euro al mese.