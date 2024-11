Cupra Leon 2024 compie enormi passi in avanti rispetto d, diventando a tutti gli effetti una delle nostre vetture preferite in circolazione, in termini di guidabilità, di design estetico, di cura degli interni, ma non solo. Conosciamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Esterni

Il design è aggressivo, mostra sin da subito la sua anima sportiva, il gruppo ottico è composto da tre elementi luminosi (che fanno anche un “gioco di luci” all’apertura) capaci di trasformarsi anche nelle frecce direzionali, con diurni, abbaglianti ed anabbaglianti dislocati nella parte bassa. Tutta la sensoristica è incastonato nella grande griglia centrale; bellissima la colorazione in prova, in contrasto con il color rame del marchio Cupra ed i specchietti in grigio.

Spostandoci sul lato possiamo trovare cerchi da 19 pollici, con un trama davvero molto bella ed allettante alla vista, piccole minigonne (dello stesso colore degli specchietti nella nostra versione), per concludere la visione a 360 gradi con il retro, caratterizzata da un gruppo ottico “continuo” da lato a lato, capace di illuminare di rosso anche il logo Cupra posto al centro. I quattro estrattori sono finti, con una minigonna posteriore a rendere il design ancora più aggressivo e sportivo.

Le sue dimensioni sono di 4,3 x 1,7 metri, con un passo di 2,6 metri, il che porta a poter godere di buona spaziosità interna, con altezza di 1,4 metri. La luce da terra non è tantissima, anche se risulta essere più che sufficiente per l’utilizzo sulla maggior parte delle superfici. Il bagagliaio non è elettroattuato, capacità di 380 litri, con la possibilità di aprire un pozzetto centrale nei sedili per permettere di stivare oggetti stretti e lunghi.

Interni e Infotainment

Gli interni sono caratterizzati dal giusto mix tra pelle vegana, alcantara traforato e cuciture a contrasto, materiali di altissima qualità che la portano su un livello decisamente superiore. Lo spazio nella parte posteriore è sufficiente per le gambe, oltre che in altezza. Al centro si trovano due ingressi type-C per la ricarica, oltre alla regolazione delle bocchette dell’aria, con regolazione della temperatura differenziata dall’anteriore.

Aprendo la portiera notiamo subito il battitacco con il logo Cupra illuminato (viene anche proiettato dallo specchietto sull’asfalto), una pedaliera in alluminio sportivo e l’impianto audio Sennheiser. Sempre sulla portiera possiamo trovare una striscia LED che, oltre ad essere perfetta per le luci d’atmosfera, viene sfruttata anche per l’angolo cieco. I sedili sono sportivi, estremamente avvolgenti, realizzati in materiali ecosostenibili (la maggior parte vengono dalle plastiche recuperate dal mare, sono riscaldati sia il volante che i sedili anteriori).

Il volante presenta due tasti, tra i vari comandi al volante, molto interessanti: accensione/spegnimento della vettura, ed il tasto Cupra, che ci permette di selezionare le modalità di guida. Quest’ultime sono 3: la comfort, la performance e la individual (personalizzabile al massimo, anche ad esempio con un colore differente del led). Dietro il volante troviamo un ampio display digitale modificabile con tre grafiche differenti, l’unico lato negativo di tutta la sensoristica, data la presenza di ADASS di secondo livello, è l’assenza del tergicristallo automatico.

Nel tunnel centrale sono presenti due porte USB type-C e la ricarica wireless, un cambio di piccole dimensioni, con i classici tasti, a cui si aggiungono un pozzetto ed il portavivande/bibite. In termini di infotainment, non manca la retrocamera, i sensori anteriori e posteriori, con possibilità di personalizzare la schermata principale, sfruttando un sistema sufficientemente intuitivo, ben fatto e facile da utilizzare. Il comparto audio non ha convinto appieno, partendo dal fatto che

Prestazioni e Motore

Cupra Leon 2024 ha un motore da 150CV benzina mild-hybrid (è presente anche una variante diesel e VZ), con prestazioni molto interessanti grazie alla presenza di un motore elettrico che riesce a dargli quella spinta in più soprattutto in termini di ripresa. La velocità massima è di 215 km/h, con una accelerazione 0-100 in 8 secondi circa, offrendo allo stesso tempo un feeling molto sportivo, dato il baricentro ribassato e la buona tenuta di strada.

La comodità di guida è stato uno dei fattori che più ha impressionato nella nostra prova/recensione, con un buon sound del motore e consumi tutt’altro che eccessivi. Pensando ad un utilizzo molto aggressivo, la Cupra Leon 2024 raggiunge circa 11 chilometri al litro, con un pieno, il serbatoio ha una capacità di 45 litri, si sono riusciti a superare i 600km prima del rifornimento successivo. Non ha convinto appieno l’impianto frenante, non sempre precisissimo, per il resto è una vettura piacevolissima da guidare su ogni superficie.

Conclusioni e prezzo

In conclusione Cupra Leon 2024 è davvero una delle vetture che più ci ha entusiasmato negli ultimi tempi, entra di diritto nella nostra top ten, perché ci ha stupiti, sia in termini di tecnologia che Cupra è stata in grado di inserire al suo interno, che per tutto ciò che ruota attorno alla guidabilità, ad un’estetica sempre più moderna ed aggressiva. Il prezzo di vendita, chiavi in mano (togliendo i vari optional), parte da 36’000 euro, davvero un ottimo punto di partenza per un’automobile che saprà stupire.