A partire da ottobre 2024, WindTre ha introdotto una promozione interessante per alcuni dei suoi clienti già attivi. In particolare coloro che già in precedenza avevano usufruito di un periodo gratuito di abilitazione alla rete 5G. Dopo la sua scadenza, l’operatore ha però deciso di offrire un’opzione speciale chiamata “Promo 5G per Te”. Grazie a cui sarà possibile continuare a navigare sulla rete di quinta generazione a un prezzo scontato del 50%. In pratica, gli utenti selezionati possono riattivare il 5G pagando solo 0,99 centesimi al mese, rispetto a 1,99€ mensili previsti dalla versione standard.

I vantaggi dell’abilitazione 5G con WindTre

Questa offerta è stata comunicata tramite SMS e si rivolge a coloro che avevano ricevuto l’abilitazione gratuita al 5G tra maggio e settembre 2024. WindTre ha inviato un messaggio che invita gli utenti a rinnovare l’attivazione della rete5G. Mantenendo intatta la loro offerta mobile esistente. Per usufruire della promo, è sufficiente attivarla tramite l’app, nella sezione “Offerte Speciali”.

Tale promozione non solo permette l’accesso al 5G a una velocità massima di 2Gbps, ma offre anche ulteriori benefici. Tra questi, un “Priority Pass”. Quest’ultimo consente di navigare senza interruzioni anche durante i momenti di congestione della rete. Oltre ad avere 5GB aggiuntivi ogni mese, per un’esperienza di navigazione ancora più fluida. Il piano è compatibile con l’offerta mobile attiva dell’utente, senza necessità di cambiare il piano tariffario.

In più, per poterla sfruttare al meglio è necessario che il dispositivo sia compatibile con la linea 5G WindTre e si trovi in una zona coperta dal servizio. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la copertura garantita dall’operatore riesce a raggiungere circa il 97% della popolazione con tecnologia FDD DSS. Mentre il 75% con 5G TDD, garantendo una buona diffusione della rete in tutta Italia. Nonostante ciò, chi non si trova in una zona coperta della massima velocità, potrà comunque navigare in 4G. Mantenendo comunque una buona qualità del servizio.