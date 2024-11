Vodafone lancia a novembre 2024 una serie di promozioni dedicate a chi desidera attivare un abbonamento per internet a casa, offrendo soluzioni diversificate per esigenze varie e copertura. Tra le proposte, l’offerta Internet Unlimited è rivolta ai clienti Vodafone già attivi sul mobile. Con una tariffa mensile di 21,90 euro, offre una connessione fino a 300 Mbit/s, un modem gratuito e chiamate illimitate verso tutti. Questa soluzione, che prevede un vincolo di 24 mesi e l’attivazione senza costi, rappresenta una scelta vantaggiosa per chi desidera consolidare i servizi internet e mobile sotto lo stesso operatore.

Le nuove offerte di Vodafone per la casa

Un’altra opzione interessante è l’Internet Unlimited Special, che mantiene la stessa velocità e caratteristiche tecniche dell’offerta precedente ma con una differenza di prezzo. Per i primi 24 mesi, la tariffa è di 22,90 euro al mese, aumentando a 27,90 euro successivamente. Quest’offerta include il modem gratuito, chiamate illimitate e un vincolo di 24 mesi. Tuttavia, si tratta di una promozione valida solo se viene sottoscritto anche un contratto per le utenze Luce o Gas.

Vodafone ha pensato anche a chi non è coperto dalla fibra e desidera comunque una connessione senza linea fissa. Casa Wireless, infatti, sfrutta la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), utilizzando le reti mobili 4G e 5G per garantire velocità fino a 300 Mbit/s. Con un costo mensile di 25,90 euro e un’attivazione una tantum di 19,95 euro, l’offerta non impone vincoli contrattuali ed è pensata per chi cerca flessibilità.

Infine, il Vodafone Family Plan rappresenta l’opzione più completa, con un costo mensile di 34,90 euro. Oltre alla connessione fino a 300 Mbit/s e chiamate illimitate, questa offerta include anche una SIM con GB e minuti illimitati, ideale per famiglie che desiderano connettere più dispositivi. Il modem è incluso gratuitamente e non sono previsti vincoli o costi di attivazione, garantendo massima libertà per i clienti che preferiscono opzioni senza contratti a lungo termine.