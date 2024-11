Meta continua ad avvicinare sempre di più WhatsApp a Instagram, con nuove funzioni per gli Stati che mirano a coinvolgere maggiormente gli utenti. Dopo anni di successo, gli sticker interattivi “Tocca a te” e “Sondaggio” arrivano ora sulla rinomata piattaforma di messaggistica istantanea, arricchendola ulteriormente. Con “Tocca a te”, le persone possono creare una catena di contenuti visivi nelle proprie storie. Invitando i propri contatti a partecipare condividendo brevi video o foto su un tema specifico. Però, a differenza di Instagram, dove tutti possono visualizzare i contenuti della catena, su WhatsApp le risposte restano private e visibili solo a numeri selezionati.

Google Lens e scorciatoie: WhatsApp più versatile e veloce che mai

Anche la funzione “Sondaggio” rappresenta un’altra novità per gli Stati, dopo essere stata inizialmente introdotta solo nelle chat di gruppo. Grazie a questa opzione, gli utenti possono ora chiedere l’opinione dei propri contatti direttamente da essi. Offrendo diverse opzioni di risposta per aumentare il livello di interazione. Con questi strumenti, WhatsApp punta a rendere gli Stati non solo un mezzo per condividere aggiornamenti, ma un vero e proprio spazio di dialogo interattivo.

Oltre a queste novità l’ app sta anche sviluppando nuove funzionalità. Ne sono un esempio l’ integrazione con Google Lens che permetterà di effettuare ricerche online direttamente dalle immagini inviate o ricevute in chat. Ciò consentirà di trovare informazioni su oggetti, luoghi o testi presenti nelle foto. Così da rendere WhatsApp non solo una piattaforma di comunicazione, ma anche un utile strumento di ricerca.

Altro elemento particolarmente rilevante sarà l’introduzione di una scorciatoia alla galleria, pensata per agevolare l’accesso rapido a foto e video. Questo aggiornamento punta a semplificare il processo di condivisione di contenuti. Riducendo i passaggi necessari e migliorando l’efficienza. Al momento, tutto ciò però sarà accessibile solo nella versione beta per iOS e Android dell’ applicazione. In quanto al momento non vi è una data di rilascio ufficiale. Ad ogni modo, il costante lavoro di Meta suggerisce che presto sarà disponibile per tutti. Dunque non ci resta che stare ad attendere, in vista di ulteriori indiscrezioni al riguardo.