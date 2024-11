Gli attacchi informatici sono senza dubbio un problema che riguarda tutti gli utenti che giornalmente utilizzano il web per portare a termine pratiche burocratiche o, semplicemente, per navigare e lavorare in smart-working. Un recente rapporto condotto dall‘Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica mostra una situazione piuttosto allarmante, soprattutto per quanto riguarda la sanità. Nel corso degli ultimi anni il numero di attacchi informatici è infatti cresciuto considerevolmente. Scopriamo insieme nel corso di questo articolo maggiori dettagli resi noti dall’importante ricerca.

Attacchi informatici: situazione sempre più drammatica

Nei giorni scorsi è stato diffuso il nuovo rapporto del Clusit. Un documento che mostra una situazione del tutto preoccupante visto che il principale allarme sembrerebbe riguardare la sanità. Secondo quanto diffuso, infatti, quello della sanità è il settore più colpito a livello mondiale visto che il numero di attacchi registrati in Italia nei primi sei mesi del 2024 possono essere comparati con quelli dei 12 mesi del 2023.

I dati diffusi, dunque, parlano chiaro. Nei prime sei mesi gli attacchi cyber hanno visto una crescita a livello globale pari al 23% rispetto al precedente semestre. Come già accennato, il problema riguarda particolarmente la sanità, settore in cui si conta il 18% degli incidenti a livello globale rispetto ad una percentuale del 14 dell’anno precedente.

Per quanto riguarda l’Italia nel dettaglio, la percentuale di attacchi alla sanità arriva addirittura all’83% rispetto allo stesso periodo del 2023. La preoccupazione è dunque tanta visto che il numero di attacchi criminali è in costante crescita e, soprattutto, perché ha come principale bersaglio un settore che, come sappiamo, è già particolarmente critico.

Insieme al settore sanitario, sotto attacco a causa dei dati sensibili e per fragilità di alcune infrastrutture, l’Italia ha sotto attacco anche il settore manufatturiero. Ma quale sarebbe la principale causa di tutto ciò? Secondo il Rapporto Clusit i conflitti geopolitici hanno portato ad un’ intensificazione del cyber offensive da parte degli Stati.