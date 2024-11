La famiglia Galaxy S25 introdurrà diverse novità in casa Samsung che rinnoveranno profondamente la serie. Gli analisti si aspettano l’arrivo di un modello Slim oltre la versione standard, Plus e Ultra ma non è questa l’unica novità.

Samsung potrebbe introdurre un cambiamento di design molto importante sui nuovi modelli. I prossimi flagship coreani saranno caratterizzati da un display dotato di angoli molto più netti e meno arrotondati che in passato.

A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato Technizo Concept mostrando anche i primi render non ufficiali dei device. I dispositivi immaginati dal designer presentano cornici ridottissime e un look molto squadrato invece che più tondeggiante come sulle precedenti generazioni.

I render non ufficiali del Galaxy S25 Ultra mostrano il possibile design e le colorazioni attese per il flagship di Samsung

Galaxy S25 Ultra Colors Titanium Black

Titanium Blue

Titanium Gray

Titanium Silver pic.twitter.com/oZdaQeQZ7a — Technizo Concept (@technizoconcept) November 7, 2024

La scelta del brand è legata alla volontà di mantenere un’estetica minimale ma moderna e funzionale. Dalle analisi preliminari, questo approccio permetterebbe una migliore presa e una maggiore facilità di utilizzo.

La scocca posteriore, stando a quanto immaginato da Technizo Concept mostra delle influenze dal Galaxy Z Fold 6. Il frame laterale, invece, sembra in alluminio e garantirà resistenza strutturale e un contrasto cromatico con le colorazioni disponibili.

Infatti, nel post pubblicato su X (ex Twitter) è possibile notare anche le quattro opzioni di colore che potrebbero essere disponibili al lancio. Le tonalità mostrate sono Titanium Black, Titanium Blue, Titanium Gray e Titanium Silver. Si tratta di possibili alternative in linea con quanto anticipato da ICE Universe nelle scorse settimane.

Tuttavia, ci aspettiamo sorprese da Samsung in questo senso in quanto, con il Galaxy S24 Ultra sono arrivati anche colori meno tradizionali e più stravaganti. Ricordiamo che per il top di gamma della precedente generazione, Samsung ha rilasciato anche le colorazioni Titanium Orange, Titanium Violet e Titanium Yellow. Al momento è troppo presto per conoscere le intenzioni di Samsung per questa famiglia che arriverà solo a gennaio 2025.