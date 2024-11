Nel mese di novembre 2024, l’operatore ho. Mobile, marchio della società VEI controllata da Vodafone Italia, ha rinnovato il suo programma di vantaggi, ho.+. Questo programma, che include l’accesso alla rete 5G tramite l’opzione ho. Il Turbo, offre ai clienti una serie di sconti in partnership. Tra le offerte attive questo mese, spiccano un buono carburante Q8, uno sconto del 5% su Volagratis per le prenotazioni di strutture selezionate, e riduzioni su prodotti di altri partner come Tiqets, RefrigiWear e Top Farmacia. I clienti possono richiedere uno sconto per partner ogni mese, utilizzando poi il codice nei punti vendita o sui siti dei partner stessi.

Gli sconti e i vantaggi del programma ho.+

Per aderire a ho.+, l’utente paga 1,99 euro al mese, attivando il servizio tramite l’app ufficiale di ho. Mobile o contattando il numero clienti 192121. Nei punti vendita dell’operatore, inoltre, i nuovi clienti possono sottoscrivere ho.+ contestualmente all’attivazione della SIM. Una volta attivato, il programma si rinnova automaticamente, salvo disattivazione, e addebita il costo sul credito residuo, notificando il rinnovo tramite SMS.

Inoltre, dall’8 maggio 2024, tutti i clienti di ho. Mobile possono accedere alla rete 5G con l’opzione ho. Il Turbo, inclusa in ho.+ senza costi aggiuntivi, o attivabile separatamente a 1,29 euro al mese. Questo consente una connessione fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, superando i limiti del 4G, che invece offrono una velocità di 60 Mbps. Anche i clienti senza dispositivo compatibile o copertura 5G possono beneficiare di una velocità massima teorica di 300 Mbps in 4G, priva di ulteriori restrizioni rispetto alla rete Vodafone.

Il servizio ho.+ viene attivato entro 48 ore dalla richiesta. Se il credito residuo è insufficiente, il programma rimane attivo per quattro giorni, dopodiché si disattiva automaticamente in attesa di ricarica. L’abbonamento può essere disdetto tramite l’app di ho. Mobile, garantendo l’utilizzo dei vantaggi fino al rinnovo successivo. Qualora il cliente utilizzi più SIM, il servizio può essere attivato su ciascuna, ma i benefici non sono cumulabili tra di esse.