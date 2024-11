Samsung ha annunciato una novità importante per gli utenti che utilizzano l’app Health Monitor sui Galaxy più datati. Con l’introduzione della versione 1.4.1 dell’applicazione, il supporto sarà limitato solo ai dispositivi che eseguono Android 12 o versioni successive. Ciò significa che coloro che posseggono smartphone equipaggiati con Android11 o precedenti non potranno più ricevere gli aggiornamenti futuri. Né usufruire delle nuove funzionalità che verranno sviluppate. La piattaforma continuerà a essere utilizzabile su questi dispositivi, ma in modo statico. Dunque senza alcuna evoluzione o miglioramento.

I Galaxy più vecchi senza aggiornamenti: un futuro limitato per l’app?

Il messaggio è stato mostrato all’avvio dell’app nella versione 1.3.6.001, ed è piuttosto chiaro. Ovvero Samsung HealthMonitor non sarà più compatibile con le versioni precedenti di Android. Ciò a partire dal 23 dicembre 2024. Per continuare a ricevere gli aggiornamenti e beneficiare delle novità, bisognerà aggiornare i propri dispositivi almeno alla versione 12. Questo cambiamento, purtroppo, esclude di fatto tutti coloro che non possono o non vogliono effettuare l’upgrade al sistema operativo più recente. La decisione dell’ azienda riflette una strategia ben precisa. Volta a concentrare gli sforzi di sviluppo sui device più recenti. Il tutto con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e migliorare l’esperienza d’uso sui modelli più nuovi.

Per chi invece non potrà o non desidera aggiornare i propri smartphone a una versione più recente, il futuro di Samsung Health Monitor si prospetta abbastanza limitato. In quanto, anche se continuerà a funzionare nella versione 1.3.6.001, non riceverà più nuove funzionalità o aggiornamenti. Gli utenti che manterranno la versione attuale dell’app dovranno così fare i conti con un software che, pur continuando a funzionare, non evolverà più nel tempo. Tale situazione potrebbe essere particolarmente frustrante per chi dipende dalle funzionalità avanzate di Health Monitor. Come il monitoraggio della salute e l’integrazione con altri accessori intelligenti, come gli smartwatch e molti altri ancora.