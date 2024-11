Huawei MatePad Pro 12.2 con tastiera e penna è una sicurezza | RECENSIONE

Avere la fortuna di poter provare il nuovo nato in casa Huawei per quanto riguarda la linea dei tablet, è davvero un privilegio. Lo abbiamo provato durante questi giorni in maniera molto intensa, sia per dilettarci nei nostri hobby, ma soprattutto per lavorarci intensamente. Abbiamo deciso di lasciare a casa il laptop, cercando di capire se effettivamente un tablet potesse sostituirlo. Ebbene, questo MatePad Pro 12.2 ci ha sorpreso, complici anche la Glide Keyboard e la M-Pencil.

Design da primo della classe: Huawei promossa a pieni voti

Usando questo MatePad Pro 12.2 abbiamo fin da subito notato la grande raffinatezza su cui Huawei ha costruito il suo design. Non c’è solo tanta potenza, ma anche tanta eleganza per questo prodotto che viene proposto sia ai professionisti che a coloro che vogliono un dispositivo pronto per la produttività e estremamente versatile per ogni altra evenienza. Lo spessore di 5,5 mm e il peso di 512 g accompagnano il grande comfort nel trasportarlo ovunque.

Leggero, sottile e molto comodo da tenere in mano, il MatePad Pro è davvero molto interessante. Il feedback al tatto è eccezionale, soprattutto grazie alla lega mescolata tra alluminio e magnesio. Ottima la resistenza e soprattutto non scalda praticamente mai.

Il display è una gioia per gli occhi: Huawei ha colto nel segno

Il cuore pulsante, vero punto di forza del tablet MatePad Pro è sicuramente il suo spettacolare display. Ecco infatti un pannello OLED PaperMatte da ben 12.2 pollici. Durante le prove abbiamo immediatamente notato quanto fosse tutto ricolmo di qualità: le immagini sono infatti luminose e dettagliate e la resa dello schermo, che risulta anche capace di raggiungere un picco di luminosità di 2000 nit, risulta ideale per lavorare anche all’aperto sotto la luce diretta del sole. Ad aiutare particolarmente è la vera chicca, ovvero la tecnologia Tandem OLED. Questa assicura immagini chiare e nitide, con un contrasto pari ad un valore di 2.000.000:1, cosa che rende di certo i colori vividi e realistici.

Uno dei punti forti di questo pannello è la sua capacità di eliminare i riflessi, e indovinate un po’: è merito della tecnologia PaperMatte. Questa riduce notevolmente la luce ambientale, offrendo dunque un’esperienza di visione confortevole anche in condizioni di luce variabile. Durante l’utilizzo in diverse situazioni – passando dal lavoro al caffè fino a una sessione creativa passata in giardino – abbiamo apprezzato la versatilità dello schermo, che ci è sembrato adattarsi perfettamente all’ambiente circostante grazie alla tecnologia di regolazione automatica della luminosità.

Hardware e autonomia: il partner perfetto per essere potenti e duraturi

Huawei MatePad Pro 12.2 è un tablet basato sulla potenza, ma anche sull’autonomia. Tutto parte prevalentemente dal suo processore, un Kirin T91 con architettura Octa-core. Potenza, efficienza energetica e anche la qualità di non scaldare praticamente mai: sono queste le sue peculiarità. Con 12 giga di memoria RAM, questo tablet gestisce alla grande i processi e la sua memoria, in grado di arrivare a 512 giga, è rapidissima nell’aprire qualsiasi cosa.

Venendo alla batteria, siamo rimasti esterrefatti: siamo arrivati a 12 ore di utilizzo intenso con una sola carica. Il merito è dell’unità da 10.100 mAh installata all’interno, qualcosa di realmente sorprendente, visto lo spessore esiguo. Parlando della Ricarica, bastano 40 minuti per portarlo all’85%, questa volta grazie al supporto alla ricarica rapida da 100 W.

Qualità e multitasking: cosa desiderare di meglio?

Huawei ha progettato il MatePad Pro 12.2 appositamente per farlo risultare un tablet che non sacrifica le prestazioni in favore di una maggiore portabilità. Dotato di un potente processore, il prodotto è in grado di gestire senza problemi applicazioni creative e giochi con grafica a dir poco impegnativa. Abbiamo inoltre provato a utilizzare il tablet per disegnare con l’app GoPaint, la quale offre una varietà di pennelli realistici e funzionalità avanzate. Tra queste, la feature che ci è sembrata più interessante è stata di sicuro la selezione di aree con bacchetta magica. Grazie al motore FangTian 2.0, l’app funziona in modo fluido, consentendo creazioni di assoluto livello e senza intoppi anche su televisioni moto grandi come quella che abbiamo in redazione, in grado di arrivare fino all’8K.

Per chi cerca un tablet che possa vestire i panni sia di strumento per il multitasking che per puro divertimento o per lavoro, MatePad Pro di certo non vi deluderà. La modalità multifinestra e l’interfaccia HarmonyOS 4.2 rendono tutto molto semplice quando si tratta di gestione di più app in contemporanea. Quest’aspetto consente di aprire più note e lavorare su documenti e progetti senza alcuna interruzione. Durante una riunione che necessitava di un classico brainstorming, abbiamo notato una vera killer-feature: c’era la possibilità di registrare via audio mentre prendevamo appunti con l’app Huawei Notes, che offre inoltre una sincronizzazione precisa tra ciò che veniva scritto e l’audio registrato.

Huawei MatePad 12.2 Pro, la scheda tecnica completa

Dimensioni e Peso

Peso: 512 g (con batteria), Larghezza: 271,25 mm, Profondità: 5,5 mm, Altezza: 182,53 mm;

Display

Dimensioni: 12,2 pollici, Tipo: Display Tandem OLED PaperMatte, Risoluzione: 2800 × 1840, 274 ppi, Colori schermo: 1,07 miliardi di colori (ampia gamma P3), Rapporto schermo-corpo: 92%, Rapporto di contrasto: 2.000.000:1, Luminosità: 2000 nit

Processore

Chipset: Kirin T91, Octa-core

Sistema Operativo

HarmonyOS 4.2

Memoria

RAM: 12 GB, ROM: 256 GB / 512 GB

Fotocamera Posteriore

Principale: 13 MP (apertura f/1.8, autofocus), Secondaria (ultra-grandangolare): 8 MP (angolo ampio, apertura f/2.2, fuoco fisso), Flash: LED, Risoluzione immagini: fino a 4160 × 3120 pixel, Risoluzione video: fino a 3840 × 2160 pixel, Modalità fotografiche: Time-Lapse, Ultra-grandangolare, Notte, Ritratto, Slow-Mo, Panorama, Filtri, Adesivi, Scatto continuo

Fotocamera Anteriore

Sensore smart sensing: apertura f/2.0, fuoco fisso, Modalità: Ritratto, Time-lapse, Filmato, Filtro, Adesivi

Batteria

Capacità reale: 5050 mAh (7,82 V), equivalente a 10.100 mAh (3,91 V), Capacità nominale: 5000 mAh (7,82 V), equivalente a 10.000 mAh (3,91 V), Ricarica: Supporta HUAWEI SuperCharge fino a 100 W con caricabatterie originale

Connettività

WLAN: 2,4 GHz e 5 GHz, Bluetooth: 5.2 (supporta BLE, AAC, LDAC), USB: Tipo-C (USB 3.1 Gen 1, OTG supportata), Posizione: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS

Sensori

Impronta digitale, Sensore di luce ambientale, Sensore Hall, Giroscopio, Bussola, Sensore di gravità

Audio

Microfoni: 4, Altoparlanti: 4, Supporto HUAWEI SOUND

Formati supportati

Audio: mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav, midi, Video: 3gp, mp4

Nella confezione

1 × HUAWEI MatePad Pro 12.2 (batteria integrata), 1 × Tastiera HUAWEI Glide Keyboard, 1 × Cavo USB Tipo-C, 1 × Guida rapida, 1 × Scheda di garanzia (a seconda del mercato), 1 × Panno per lucidatura (solo per versione PaperMatte).

Ok, il tablet è bello ma con la M-Pencil e con la Glide Keyboard ancora di più

Abbiamo usato intensamente il nuovo MatePad Pro 12.2 di Huawei nei giorni scorsi ma non sarebbe di certo stato lo stesso senza la M-Pencil e la Glide Keyboard. Avere a disposizione un tablet che si trasforma in un vero computer di ultima generazione, con tanto di touchscreen su cui si può scrivere come se si avesse una penna su un foglio, è un vero privilegio. A renderlo possibile sono soprattutto questi due strumenti, dei quali ora non possiamo fare a meno.

Un aspetto che ci ha impressionato è sicuramente l’integrazione perfetta con questi accessori. Il MatePad Pro infatti supporta alla grande questa M-Pencil di terza generazione, che ci è sembrato a primo impatto uno degli strumenti più avanzati per la scrittura e per il disegno su di un tablet. La penna offre oltre 16.384 livelli di pressione, permettendo dunque un controllo davvero eccezionale per la precisione che offre, dalla linea che si traccia fino ad arrivare alla profondità durante la scrittura o il disegno. Abbiamo effettuato dei test impostando la M-Pencil come se fosse vari tipo di pennello nell’app GoPaint, e il feedback è chiaro: precisione, latenza impercettibile e transizioni di colore davvero fluide e realistiche.

Nota di merito anche per la Glide Keyboard, la quale fa sembrare il tablet un vero e proprio laptop di ultima generazione. Il design è davvero incredibile: è compatto e leggero, con la tastiera che si collega in un batter d’occhio e magneticamente. Questo offre dunque un’esperienza fuori dal comune, la quale dimostra che non serve per forza un iPad per avere il meglio: qui forse siamo un gradino più in alto. Ottima la stabilità una volta montata la keyboard che è anche molto silenziosa, favorendo dunque le nostre sessioni di digitazione molto (ma molto…) prolungate. Un dettaglio interessante è di sicuro la funzione di doppia carica e il vano per la M-Pencil: non troverete mai la penna scarica.

Aurora Store, la soluzione per arricchire MatePad 12.2 Pro

Aurora Store è un’app store open source che si rivela prezioso per gli utenti Huawei, dunque anche per chi usa MatePad Pro 12.2. A differenza di altre soluzioni, Aurora Store offre la possibilità di accedere a un’ampia gamma di app, praticamente tutte, anche senza i Google Play Services, grazie al supporto di Micro G, un progetto open source che ne sostituisce completamente le funzionalità. Installare Aurora Store è facile: basta scaricarlo da App Gallery e seguire pochi passaggi per configurare i collegamenti e le autorizzazioni, garantendo un’esperienza d’uso fluida e completa.

Conclusioni e prezzi

Giungendo alla fine di questa appassionante recensione, il nuovo Huawei MatePad Pro 12.2 pollici è un dispositivo davvero straordinario che riesce ad essere quello perfetto per ogni esigenza. Combina eleganza, potenza e funzionalità avanzate in un formato davvero incredibile per la sua compattezza. È particolarmente adatto sia ai professionisti che per chi ha bisogno di un tablet in grado di fare tutto nel quotidiano. Le sue caratteristiche, come lo schermo OLED PaperMatte, la M-Pencil di terza generazione, la Glide Keyboard e la batteria a lunga durata, lo rendono uno strumento versatile che non delude praticamente mai.

Il nuovo Huawei MatePad Pro 12.2” è disponibile Huawei Store al prezzo di 999 euro. Utilizzando invece il codice coupon ATECNOPAD150, fino al 30 novembre, si potrà acquistare HUAWEI MatePad Pro 12.2” con uno sconto di 150 euro e ricevere HUAWEI M-Pencil Bianca 3° Generazione in omaggio oltre che un’estensione di garanzia di 12 mesi.