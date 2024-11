Da fine ottobre 2024, TIM ha aggiornato le sue condizioni per le offerte “operator attack,” accessibili esclusivamente nei suoi negozi. Queste promozioni sono riservate ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero da determinati operatori, con prezzi a partire da 5,99€ al mese. Da ora, però, gli utenti Noitel non potranno più aderire a queste offerte. Diversamente da coloro che provengono da altri giorni, quali Iliad, Fastweb e altri gestori virtuali come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e 1Mobile.

Accesso alla rete 5G TIM: ecco tutti i vantaggi da scoprire

TIM propone diverse opzioni competitive per i nuovi utenti. Ad esempio abbiamo la Supreme GPRO, disponibile a 5,99 euro. Quest’ultima offre minuti illimitati e 50 Giga in 5G. Mentre la Power Iron New, al costo di 6,99€, include ben 150GB di dati. Ancora più ampia è la PowerSupreme Easy New, che, per 7,99€ mette a disposizione 200GB. Le offerte di fascia alta, come PowerSpecial New e SpecialEasyNew, forniscono rispettivamente 200 e 300GB a 9,99€ al mese. In alcune di queste tariffe, è obbligatoria la ricarica automatica, con addebito su carta o conto corrente.

Le offerte TIM includono due livelli di connessione 5G. I profili standard, che arrivano fino a 250Mbps e che sono inclusi nelle promozioni più economiche come la SupremeGPRO. Invece, per accedere alla velocità massima di 2Gbps in download e 300Mbps in upload, vi è il profilo “5GUltra”. Per cui è necessario scegliere le offerte TIMPower Special da 9,99€. Chi acquista una nuova SIM potrà usufruire anche di servizi di reperibilità gratuiti come LoSai e ChiamaOra. Le chiamate verso numeri speciali o internazionali, invece, non sono comprese.

Con “Unica Power,” è possibile ottenere Giga illimitati per le schede telefoniche associate a una linea fissa TIM, fino a un massimo di sei numeri. Per la prima SIM il costo è di 1,90€ al mese, mentre le successive sono gratuite. Fino al 23 novembre 2024, è attiva una promozione che azzera il costo mensile dell’ offerta, ma a condizione che vengano attivate determinate soluzioni di rete fissa. La promo permette una navigazione senza limiti su rete 5G Ultra. Ma superando i 600 al mese, l’uso è considerato non conforme ai criteri di buona fede definiti dall’operatore.