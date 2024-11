Dreame L10s Ultra Gen 2: un campione per la pulizia automatizzata

Con l’arrivo dei robot aspirapolvere, gli utenti hanno fatto passi da gigante per quanto riguarda il mondo delle pulizie. Ne abbiamo visti veramente tanti negli ultimi mesi e diversi ci sono rimasti in mente per le loro caratteristiche e per le loro abilità. Tra questi, e probabilmente con un po’ di vantaggio, rientra da oggi anche il nuovo Dreame L10s Ultra Gen 2. Questo certamente è uno degli esempi più avanzati per quanto concerne il mondo dei robot aspirapolvere, con un’evoluzione degna di nota. Dopo averlo testato in diverse situazioni, abbiamo avuto modo di capire diversi aspetti e soprattutto di reinventarci una volta tornati a casa nel momento di fare le pulizie.

Possiamo ad oggi confermare che questo dispositivo porta la praticità in ambito domestico ad un livello completamente nuovo, con funzionalità intelligenti, una potenza di aspirazione impressionante e una capacità di pulizia autonoma davvero sorprendente. In questa recensione dettagliata, esploreremo tutte le caratteristiche chiave di questo straordinario robot aspirapolvere e valuteremo le sue prestazioni sul campo.

Design e costruzione: Dreame L10s Ultra Gen 2 eccelle

Quando si acquista un Dreame L10s Ultra Gen 2 si nota subito tanto sia stato ben pensato e realizzato. Il suo design compatto e moderno basato su dimensioni di 350 x 350 x 97,2 mm e un peso di 4 kg, rende il dispositivo abbastanza sottile e semplice da utilizzare. Inoltre è molto più frequente che riesce ad infilarsi facilmente sotto la maggior parte dei mobili, consentendo una pulizia completa anche in aree spesso difficili da raggiungere. È dotato di una base di ricarica completamente automatizzata, che include funzioni come il lavaggio automatico dei moci, l’auto-svuotamento del contenitore della polvere e l’aggiunta automatica di detergente e acqua. Questo lo rende uno dei robot aspirapolvere più autosufficienti sul mercato.

Un altro dettaglio notevole è la tecnologia MopExtend RoboSwing, che permette ai moci di sollevarsi di 10,5 mmquando vengono rilevati tappeti o moquette. Questo sollevamento garantisce che i tappeti non vengano bagnati durante il lavaggio del pavimento, una funzione cruciale per chi ha diverse superfici in casa.

Prestazioni di aspirazione: Vormax da 10.000 Pa

Uno dei punti di forza del Dreame L10s Ultra Gen 2 è la sua eccezionale potenza di aspirazione. Il sistema Vormax raggiunge fino a 10.000 Pa, una delle aspirazioni più potenti presenti nei robot aspirapolvere sul mercato. Questa potenza garantisce che anche le particelle più piccole, come polvere fine e peli di animali domestici, vengano raccolte con facilità. Durante i test, il dispositivo si è dimostrato particolarmente efficace nel raccogliere detriti nascosti sotto i mobili bassi e negli angoli difficili da raggiungere.

La combinazione della spazzola in gomma oscillante e la potenza Vormax permette al robot di districare facilmente peli e capelli, un grosso vantaggio per chi ha animali domestici. Nel nostro caso non abbiamo riscontrato alcuna difficoltà nel far fronte a peli di cani e gatti su superfici dure come pavimenti in legno e piastrelle.

Tecnologia DuoScrub per il lavaggio: Dreame L10s riesce così a togliere ogni macchia

Un’altra caratteristica distintiva del Dreame L10s Ultra Gen 2 è il suo sistema di lavaggio DuoScrub, dotato di due moci rotanti ad alta velocità. Questi, che sono stati creati proprio per resistere ad ogni tipo di frizione e sporco, riescono ad applicare una pressione costante sul pavimento, permettendo così di rimuovere anche le macchie più ostinate. Noi ci siamo occupati più volte di testare testato questa funzione e su più superfici, compresi pavimenti in ceramica e pavimenti vinilici, e i risultati sono stati eccellenti, soprattutto raggiunti in poco tempo. Le macchie di caffè secche, ad esempio, sono state eliminate senza sforzo e talvolta anche solo dopo un paio di passaggi.

Il robot consente di utilizzare anche 32 livelli di regolazione dell’acqua, aspetto a nostro avviso fondamentale che permette di personalizzare la quantità di liquido utilizzata in base alle esigenze: se la sessione di pulizia necessita di più acqua, ne userà di più. Abbiamo trovato questo tipo di feature davvero molto utile, soprattutto in presenza di animali domestici: in questi casi infatti dove un asciugamento rapido del pavimento è fondamentale per evitare inconvenienti.

Modalità animali domestici e gestione del pelo

Per chi, come me, vive con animali domestici, la gestione del pelo può essere una delle sfide più grandi in casa. Il Dreame L10s Ultra Gen 2 è chiaramente progettato pensando a questo problema. La modalità animali domesticipermette di identificare automaticamente le aree dedicate agli animali (come angoli con letti per cani o ciotole) e di pulirle più volte per garantire che siano sempre igienizzate. Noi abbiamo veramente trovato che questa funzione risulti molto utile, soprattutto per risparmiare tempo e ridurre la necessità di passare frequentemente l’aspirapolvere in maniera manuale.

Nel caso in cui gli utenti necessitassero di un ulteriore aiuto, c’è una possibilità in più direttamente sul sito dell’azienda: possono infatti acquistare la spazzola TriCut, davvero molto utile nel caso in cui si debbano districare i grovigli di peli: l’accessorio agisce tagliandoli automaticamente e indirizzandoli al contenitore della polvere.

Modalità di pulizia per tappeti e moquette

Il Dreame L10s Ultra Gen 2 è davvero perfetto anche quando si tratta di pulire i tappeti e e le moquette. Dispone di diverse modalità di pulizia dedicate che rendono dunque la sua versatilità un vero e proprio punto di forza. Tra queste c’è l’aspirazione intensiva, il rilevamento automatico dei tappeti e il sollevamento dei moci per evitare di bagnare le superfici su cui va ad agire. Abbiamo apprezzato in maniera particolare il fatto che il robot fosse in grado di riconoscere automaticamente quando entrava in una zona con moquette ma soprattutto che fosse in grado di regolare la potenza di aspirazione di conseguenza al tipo di superficie a cui si rapportava.

Durante i test su tappeti non troppo doppi che qualcuno definirebbe “a pelo medio”, il robot ha mostrato prestazioni superiori rispetto ad altri modelli concorrenti, riuscendo a rimuovere polvere, sporco e peli di animali senza problemi. Anche il sollevamento dei moci ha funzionato perfettamente, assicurando che le aree coperte da tappeti rimanessero asciutte.

Stazione base completamente automatica

Uno degli aspetti più innovativi del Dreame L10s Ultra Gen 2 è la sua stazione base completamente automatica. Questa non solo permette il lavaggio automatico dei moci, ma offre anche il riempimento e lo svuotamento automatico dell’acqua e del detergente, eliminando quasi del tutto la necessità di intervento umano. Con un contenitore della polvere da 300 ml e un sacchetto per la polvere da 3,2 litri, il robot può funzionare in modo indipendente per un massimo di 75 giorni prima di richiedere manutenzione, un miglioramento significativo rispetto ai modelli precedenti.

Abbiamo usato molto questa funzionalità durante i test apprezzandola davvero tanto. La comodità di non dover svuotare frequentemente il contenitore della polvere o aggiungere acqua manualmente rende il Dreame L10s Ultra Gen 2 uno dei robot aspirapolvere più user-friendly che abbia mai provato.

Navigazione intelligente con Pathfinder e 3DAdapt

La navigazione è uno degli aspetti più critici per un robot aspirapolvere, e il Dreame L10s Ultra Gen 2 eccelle in questo campo. Utilizza una combinazione di tecnologie Pathfinder e 3DAdapt per pianificare percorsi di pulizia intelligenti ed evitare ostacoli. Durante la nostra prova, abbiamo notato che il robot ha gestito con facilità mobili bassi, gambe di tavoli e sedie, e persino oggetti lasciati a terra, come giocattoli per animali domestici.

Inoltre, l’interazione avanzata con mappe 3D e la possibilità di aggiungere informazioni sugli arredi tramite scansione AR (disponibile su alcuni modelli di iPhone) rende la mappatura della casa estremamente precisa. Il robot può anche attraversare soglie fino a 20 mm di altezza, consentendogli di spostarsi facilmente tra stanze con diversi tipi di pavimentazione.

Funzioni smart e controllo vocale

Il Dreame L10s Ultra Gen 2 è dotato di tutte le funzionalità smart che ci si aspetta da un prodotto di fascia alta. È possibile controllarlo tramite l’app Dreamehome, che consente di personalizzare i percorsi di pulizia, impostare zone senza mocio e ricevere report dettagliati sulla pulizia. Inoltre, il robot è compatibile con gli assistenti vocali come Alexa, Google Home e Siri, offrendo un’esperienza di controllo completamente a mani libere.

Durante i test, abbiamo trovato il controllo vocale particolarmente utile. Basta dire “Alexa, chiedi a Dreame Robot di iniziare a pulire” e il robot si attiva automaticamente, senza bisogno di toccare l’app o la stazione base.

Conclusione e prezzo di vendita

Il Dreame L10s Ultra Gen 2 rappresenta uno dei migliori robot aspirapolvere disponibili sul mercato oggi. Con la sua potente aspirazione, il sistema di lavaggio DuoScrub, la stazione base completamente automatica e le funzionalità avanzate di navigazione e controllo smart, questo dispositivo offre una soluzione completa per chi cerca una pulizia domestica automatizzata ed efficiente. Il prezzo di vendita di questo prodotto è di soli 699 euro, un prezzo molto più accessibile rispetto a tanti altri robot che costano di più ma che talvolta offrono soluzioni inferiori. Il robot è disponibile anche su Amazon allo stesso prezzo.