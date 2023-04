google-play-store-introduce-una-nuova-funzione-per-le-app-android

Il Google Play Store si è trasformato in un componente necessario per il funzionamento di uno smartphone Android. È il negozio ufficiale di applicazioni per gli utenti Android, dove possono scaricare e aggiornare le loro applicazioni. In un recente aggiornamento Google ha inserito una nuova funzione di avviso che ricorderà agli utenti di aggiornare le applicazioni che si bloccano frequentemente se è disponibile una nuova versione. Questa funzione è stata dichiarata nel changelog dell’aggiornamento del sistema Play Store del 2022 novembre, prima di essere resa nota mesi dopo sul sito di Google dedicato agli sviluppatori Android.

I crash delle applicazioni o gli arresti forzati sono problemi che i consumatori affrontano regolarmente quando utilizzano gli smartphone, indipendentemente dalla piattaforma. Google ha adottato un approccio proattivo per affrontare il problema, informando i clienti che hanno scaricato le app Android interessate che è stato pubblicato un rimedio. Secondo Google, quando gli algoritmi riterranno che un aggiornamento possa ridurre il tasso di crash dell’app, attiveranno automaticamente un messaggio pop-up, in modo che gli sviluppatori non debbano attivare l’avviso.

Google Play Store si aggiorna

L’avviso viene visualizzato sui dispositivi mobile Android 7.0 e può apparire nuovamente se il programma a cui si collega si blocca. Google ha anche indicato che l’avviso verrà mostrato in base a particolari criteri. Contiene informazioni sul livello di attività dell’utente ricavate dai parametri vitali di Android, oltre a limitare la frequenza di visualizzazione del messaggio per gli utenti che hanno precedentemente rifiutato di aggiornare l’app.

È importante notare che i messaggi non vengono visualizzati per i programmi scaricati da fonti diverse dal Play Store, come gli app store di terze parti. Google raccomanda agli utenti di scaricare sempre i programmi da fonti affidabili e legittime, come il Play Store.

Questo aggiornamento è particolarmente vantaggioso per i clienti che hanno disattivato gli aggiornamenti automatici del Play Store. Gli utenti vengono già avvisati della disponibilità di nuove versioni di app Android in modo simile. Questo nuovo avviso, invece, è pensato per i programmi che si chiudono improvvisamente.

La nuova funzione di avviso di Google è un passo nella giusta direzione per migliorare l’esperienza dell’utente sugli smartphone Android. È un’ottima aggiunta al Play Store e si ritiene che contribuirà a ridurre i crash delle app e gli arresti forzati. Gli utenti possono ora dormire sonni tranquilli sapendo che verrà loro richiesto di aggiornare i programmi che si bloccano frequentemente, mentre gli sviluppatori potranno continuare a migliorare le loro app.