WhatsApp è una delle app di messaggistica più popolari al mondo, e cambia continuamente per soddisfare le richieste dei suoi utenti. Di recente l’app ha subito diverse modifiche, tra cui lo spostamento della selezione della tastiera dalla parte inferiore a quella superiore dello schermo. La nuova versione è attualmente in fase di sviluppo e non è ancora accessibile ai beta tester. Tuttavia, impostando dei flag nascosti e studiando il codice, WABetaInfo, un sito web che analizza gli aggiornamenti di WhatsApp, ha scoperto alcune novità nella versione beta 2.23.9.2 di WhatsApp.

L’eliminazione della barra nella parte superiore del selezionatore della tastiera, che offriva un accesso rapido a numerosi gruppi di emoji, è uno dei principali cambiamenti dell’attuale versione. La mancanza di questa funzionalità nella prima edizione dell’app ha suscitato discussioni tra gli utenti, anche se WABetaInfo invita a non trarre conclusioni affrettate. Questo rinnovamento potrebbe essere un modo per WhatsApp di prepararsi al debutto delle emoji animate, una delle funzioni che verranno aggiunte a breve.

WhatsApp si prepara all’aggiornamento

Un’altra componente significativa della nuova versione è l’incompatibilità con i telefoni con sistema operativo Android 4.4. Si tratta di un approccio comune tra gli sviluppatori che cercano di salvaguardare le loro applicazioni dalle vulnerabilità delle versioni precedenti di Android. Sebbene l’aggiornamento non sia ancora stato reso disponibile ai beta tester, WhatsApp potrebbe farlo nei prossimi giorni. Non è chiaro se queste funzionalità aggiuntive saranno incluse nella versione finale dell’applicazione.

Oltre all’aggiornamento, WhatsApp starebbe sviluppando un servizio di newsletter chiamato WhatsApp Channels. Simile all’app WhatsApp Business, il servizio consentirà alle aziende di coinvolgere i clienti e inviare loro messaggi personalizzati. La funzione è ancora in fase di lavorazione e non si sa quando sarà resa accessibile ai consumatori.

WhatsApp è sempre in fase di sviluppo per adattarsi alle esigenze dei suoi utenti e la versione attuale è solo una delle tante che verranno. Con l’evoluzione dell’app di messaggistica, la piattaforma sarà sempre più efficiente.